نتيجة مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب

يستقبل ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز مباراة مصر والسعودية اليوم في نهائي كأس العرب للشباب حيث من المقرر أن تبدأ في الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر ما يكون في الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية في مواجهة خاصة لدى كل منتخب وإن كان أبناء محمود جابر يحلمون بتحقيق الفوز الأول باللقب لأنه يصعدون للنهائي لأول مرة على مستوى الشباب ويحظون بمتابعة روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول الذي وعد بتصعيدهم في حالة الاستمرار على نفس الأداء والقوة التي ظهروا بها في هذه البطولة التي تقام في الأراضي السعودية ولذلك فإن فرصة الضيوف بين جماهيرهم هي الأكبر في مدينة أبها









تأهل منتخب مصر إلى نهائي كأس العرب للشباب بعد اكتساح الجزائر بثلاثة أداف مقابل هدف عن طريق صلاح باشا وعبد الرحمن رشدي ومحمد إبراهيم أما منتخب السعودية ففاز بأكبر نتيجة في كأس العرب للشباب تحت 20 عاما عندما اكتسح المنتخب الفلسطيني بخماسية في نصف النهائي قبل المباراة النهائية في هذه الليلة التي تنقل من خلال قناة السعودية الرياضية والعراقية الرياضية وأون تايم سبورتس المصرية









وينتظر أني يعتمد محمود جابر مدرب منتخب مصر للشباب على أحمد نادر السيد في في حراسة المرمى وهو ابن نادر السيد حارس الزمالك والأهلي الأسبق وأحمد نادر حواش في الدفاع المتألق في هذه البطولة بالإضافة إلى صلاح باشا وزياد العسقلاني من أجل الضغط على الدفاع السعودي في عقر داره وبين جماهيره.









مشوار السعودية ومصر في البطولة كان مثيرا حيث تصدر الأخضر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاطة بعد هدفين في مرمى موريتايا ورباعية في العراق مقابل هدف ثم فوز بركلات الترجيح في ربع النهائي على اليمن وخماسية على فلسطين في نصف النهائي.









أما منتخب مصر للشباب فكان في المجموعة الرابعة وفاز بهدف على عمان ثم بهدفين على الصومال ولعب مع المغرب في دور الثمانية وفاز بهدفين لهدف ثم واجه الجزائر في نصف النهائي وحقق الفوز بثلاثية مقابل هدف وإن كان محمود جابر المدير الفني للفريق حرص على بث الثقة في نفوس لاعبيه قبل هذه المواجهة من أجل العودة بلقب كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 عاما.