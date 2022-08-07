نتيجة مباراة مصر والسعودية اليوم نهائي كأس العرب

مواجهة قوية في مباراة مصر والسعودية اليوم في بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاما المقامة في السعودية حيث يحلم كل منتخب في تحقيق اللقب بأي طريق خاصة أن أصحاب الأرض في رصيدهم لقبين حتى الآن آخرهم في القاهرة عام 2021 بينما يبحث الفراعن الصغار عن اللقب الأول لهم في العالم العربي عندما تقام هذه المواجهة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية على أن يرتدي الفراعنة الزي الأحمر التقليدي والشورت الأسود في مدينة أبها بعد التغلب على الجزائر في نصف النهائي بثلاثة أهداف لصلاح باشا في الدقيقة 10 وعبد الرحمن رشدي في الدقيقة 39 ومحمد إبراهيم









وصعد منتخب مصر للشباب إلى نهائي كأس العرب للشباب بعد الانتصار على الجزائر 3-1 في نصف النهائي لكن على النقيض تماما كان المنتخب السعودي يكتسح فلسطين بخمسة أهداف نظيفة وهو ما يصب في صالحه خلال هذه الليلة أمام كتيبة المدرب محمود جابر





موعد مباراة مصر والسعودية





تنطلق مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب في الساعة السادسة والنصف مساء حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة السابعة والنصف مساء حسب توقيت مكة المكرمة وتنقل من خلال قناة السعودية الرياضية وقناة الرياضية العراقية وقناة أون تايم سبورتس 1 المصرية.





تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السعودية في كأس العرب





في حراسة المرمى: أحمد نادر السيد

في خط الدفاع: طارق علاء وإياد العسقلاني وعبد الرحمن رشدان وأحمد نادر حواش

في خط الوسط: صلاح الدين رضا وماجد هاني وعمر فايد وأحمد عبد الرحيم ورأفت خليل

خط الهجوم: خالد محمد.









وتأهلت السعودية من بوابة تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط عقب الانتصار على موريتانيا 2-0 ثم العراق بنتيجة 4-1 أما ربع النهائي ففازوا بركلات الترجيح 3-1 على اليمن وفي نصف النهائي فازوا على فلسطين بخماسية، وسجلوا 11 هدفا واستقبلوا هدفًا وحيد.









أما منتخب مصر ففاز بصدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالفوز 1-0 على عمان ثم 2-0 على الصومال ليصعد لربع النهائي ويلعب مع المغرب ويفوز 2-1 قبل الفوز 3-1 على الجزائر في نصف النهائي وسجل الفراعنة 8 أهداف واستقبلوا هدفين.