نتيجة مباراة مصر والسعودية اليوم نهائي كأس العرب

الفجر الرياضي
مباراة مصر والسعودية
مباراة مصر والسعودية

مواجهة قوية في مباراة مصر والسعودية اليوم في بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاما المقامة في السعودية حيث يحلم كل منتخب في تحقيق اللقب بأي طريق خاصة أن أصحاب الأرض في رصيدهم لقبين حتى الآن آخرهم في القاهرة عام 2021 بينما يبحث الفراعن الصغار عن اللقب الأول لهم في العالم العربي عندما تقام هذه المواجهة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية على أن يرتدي الفراعنة الزي الأحمر التقليدي والشورت الأسود في مدينة أبها بعد التغلب على الجزائر في نصف النهائي بثلاثة أهداف لصلاح باشا في الدقيقة 10 وعبد الرحمن رشدي في الدقيقة 39 ومحمد إبراهيم
 

 

txt

مشاهدة مباراة مصر والسعودية بث مباشر منتخب مصر اليوم في كأس العرب

txt

عاجل.. رامون دياز يعلن تشكيل الهلال الرسمي ضد ألميريا


 


وصعد منتخب مصر للشباب إلى نهائي كأس العرب للشباب بعد الانتصار على الجزائر 3-1 في نصف النهائي لكن على النقيض تماما كان المنتخب السعودي يكتسح فلسطين بخمسة أهداف نظيفة وهو ما يصب في صالحه خلال هذه الليلة أمام كتيبة المدرب محمود جابر 
 


موعد مباراة مصر والسعودية
 


تنطلق مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب في الساعة السادسة والنصف مساء حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة السابعة والنصف مساء حسب توقيت مكة المكرمة وتنقل من خلال قناة السعودية الرياضية وقناة الرياضية العراقية وقناة أون تايم سبورتس 1 المصرية.
 


تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السعودية في كأس العرب
 


في حراسة المرمى: أحمد نادر السيد
في خط الدفاع: طارق علاء وإياد العسقلاني وعبد الرحمن رشدان وأحمد نادر حواش
في خط الوسط: صلاح الدين رضا وماجد هاني وعمر فايد وأحمد عبد الرحيم ورأفت خليل
خط الهجوم: خالد محمد.
 


 


وتأهلت السعودية من بوابة تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط عقب الانتصار على موريتانيا 2-0 ثم العراق بنتيجة 4-1 أما ربع النهائي ففازوا بركلات الترجيح 3-1 على اليمن وفي نصف النهائي فازوا على فلسطين بخماسية، وسجلوا 11 هدفا واستقبلوا هدفًا وحيد.
 


 


أما منتخب مصر ففاز بصدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالفوز 1-0 على عمان ثم 2-0 على الصومال ليصعد لربع النهائي ويلعب مع المغرب ويفوز 2-1 قبل الفوز 3-1 على الجزائر في نصف النهائي وسجل الفراعنة 8 أهداف واستقبلوا هدفين.

مصر السعودية مشاهدة مصر منتخب مصر منتخب مصر للشباب مشاهدة مباراة مصر والسعودية مشاهدة مباراة مصر اليوم مشاهدة السعودية مباشر منتخب السعودية يلا شوت مصر يلا شوت الجديد كأس العرب مشاهدة منتخب مصر مباشر مباشر مصر للشباب

الأكثر قراءة

عاجل.. حقيقة عودة رينيه فايلر لتدريب الأهلي

نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري 6-8-2022 الدوري المصري

الآن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم عبر هذا الرابط

اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2022 ظهرت youm7

نتيجة الثانوية العامة 2022 | ننشر روابط الاستعلام وطريقة الحصول على درجات المواد الدراسية

عاجل.. مرتضى منصور يفتح النار على الخطيب بسبب التوضيح الأخير

هربا من سواريش.. مهاجم الاهلي يطلب الرحيل آخر الموسم

عاجل.. حقيقة تحرك الأهلي لحسم صفقة الدينامو