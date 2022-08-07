نتيجة مباراة الهلال وألميريا اليوم 07-08-2022 مباراة ودية

مواجهة قوية بين نادي الهلال السعودي وفريق ألميريا الإسباني في اللقاء الودي الذي يجمع بين الفريقين ضمن الاستعدادات لانطلاق بطولتي الدوري السعودي والدوري الإسباني حيث من المقرر أن تبدأ في الساعة الثالثة عصرًا حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة حيث يتولى تدريب الزعيم رامون دياز وهو المدرب المعروف لدى المصريين عندما كان يتولى تدريب نادي بيراميدز في عهد تركي آل الشيخ الذي حول وجهته إلى نادي ألميريا الإسباني ولذلك فإن كل الأمور ستكون مفتوحة على احتمالات كثيرة خاصة أن ألميريا الصاعد حديثا إلى الليجا يريد أن يثبت للجميع أحقيقه باللعب بين الكبار باستمرار مثل برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وغيرهم من الأندية الكبيرة في الدوري الإسباني.





نتيجة مباراة الهلال وألميريا





نادي الهلال السعودي يستعد بقوة لمباراة الخليج في الجولة الأولى من الدوري السعودي خاصة أن رامون دياز يدرك ضرورة تحقيق الفوز على فريق بحجم ألميريا في ظل كثرة النجوم الموجودين بالفريق مثل أوديون إيجالو الذي سبق له اللعب لنادي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي وموسى ماريجا الذي لعب لنادي بورتو البرتغالي.









تشكيل الهلال السعودي ضد ألميريا سيلجأ في رامون دياز إلى القوة الضاربة في خط الهجوم مثل صالح الشهري وديلجادو وسالم الدوسري من أجل الضغط بكل قوة على دفاع ألميريا منذ أول دقيقة بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك حسابات المنافس في كل الأحوال.









أما فريق ألميريا فإنه يلعب في الجولة الأولى من الدوري الإسباني مع ريال مدريد ولذلك فإنها مواجهة خارج كل التوقعات وصعبة في جميع الأحوال لذلك كان الاستعداد لها بشكل مكثف من خلال لعب أكثر من مباراة ودية قبل مواجهة الهلال السعودي من بينها سان فرناندو وفاز عليه بنتيجة 3-2 ثم واجه مالاجا وانتهى اللقاء الودي بينهما بالتعادل 2-2 قبل أن يعود ويفوز على غرناطة بنتيجة 3-2 وهو ما يعكس تطور الفريق الهجومي بشدة مع المدرب فيرير الذي يعتمد على سوزا وعمر صادق في الهجوم ويطمع في تحقيق الفوز اليوم في البروفة القوية للاستعداد لمواجهة نادي ريال مدريد.

