موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2022.. والجدول

موعد امتحانات الدور الثاني، ازدادت معدلات البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية، من قبل طلاب وطالبات الثانوية العامة 2022 وأولياء أمورهم أيضا.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2022، وهي على النحو التالي:-

امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد الطلاب الذين يؤيدون امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2022 وهو 152.029 طالبا وطالبة، موضحة أنه تقدم لامتحانات الثانوية العامة دور أول 689.745، حضر منهم 609.091، ونجح بنتيجة امتحانات الثانوية العامة دور أول 457.062.

ومن جانبه، اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، مؤكدًا أن نسبة النجاح في الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2022

وسيكون موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2022، على النحو التالي:-

وتبدأ امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2022 يوم 20 أغسطس الجاري، وتنتهى 30 من نفس الشهر، حيث يؤدي يوم السبت 20 أغسطس الطلاب الامتحان فى اللغة العربية والتربية الدينية والأحد 21 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والإثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والإحصاء والأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 25 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 27 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 28 أغسطس الديناميكا والإثنين 29 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والثلاثاء 30 أغسطس الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2022

السبت 20 أغسطس 2022: اللغة العربية (من 9 صباحا إلى 12 ظهرا) + التربية الدينية (من 12:30 إلى 2 ظهرا).

الأحد 21 أغسطس 2022: اللغة الاجنبية الثانية (من 9 صباحا إلى 11 صباحا) + التربية الوطنية ( من 11:30 صباحا إلى 1 ظهرا).

الاثنين 22 أغسطس 2022: الجبر والهندسة الفراغية (من 9 صباحا إلى 11 صباحا).

الثلاثاء 23 أغسطس 2022: الاقتصاد (من 9 صباحا إلى 10:30 صباحا) + الإحصاء (من 11 صباحا إلى 12:30 ظهرا).

الأربعاء 24 أغسطس 2022: الفيزياء + التاريخ (من 9 صباحا إلى 12 ظهرا).

الخميس 25 أغسطس 2022: اللغة الاجنبية الاولى (من 9 صباحا إلى 12 ظهرا).

السبت 27 أغسطس 2022: الكيمياء + الجغرافيا (من 9 صباحا إلى 12 ظهرا).

الأحد 28 أغسطس 2022: الديناميكا (من 9 صباحا إلى 11 صباحا).

الاثنين 29 أغسطس 2022: الجيولوجيا + علم النفس (من 9 صباحا إلى 12 ظهرا) + التفاضل والتكامل (من 9 صباحا إلى 11 صباحا).

الثلاثاء 30 أغسطس 2022: الاحياء + الفلسفة (من 9 صباحا إلى 12 ظهرا) + الاستاتيكا (من 9 صباحا إلى 11 صباحا).