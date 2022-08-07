مكاسب شبه جماعية للأسهم العالمية خلال أسبوع

ارتفعت غالبية مؤشرات أسواق الأسهم العالمية خلال تداولات الأسبوع الماضي، باستثناء تراجعات طفيفة لمؤشر "داو جونز" الأمريكي و"إس إس إي" الصيني و"ستوكس 600" الأوروبي.

وصعدت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية بقيادة مؤشر "ناسداك"، الذي يغلب عليه أسهم التكنولوجيا، بعد ارتفاعه خلال الأسبوع بنسبة 2.2% تعادل 266.87 نقطة بالغًا مستوى 12657.56 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" القياسي بنسبة 0.4% رابحًا 14.9 نقطة ليغلق عند 4145.19 نقطة، فيما تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 41.66 نقطة أو ما نسبته 0.1% ليقفل عند 32803.47 نقطة.

وعلى صعيد الأسواق الأوروبية، صعد مؤشر "يورو ستوكس 50" بنحو 0.5% ليبلغ مستوي 3725.39 نقطة بمكاسب ناهزت 17.29 نقطة، وارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.2% رابحًا 16.31 نقطة ليغلق عند 7439.74 نقطة.

وربح مؤشر "داكس" الألماني أكثر من 89.8 نقطة أو ما نسبته 0.7% ليغلق عند 13573.93 نقطة، وزاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.37% تعادل 23.85 ليقفل عند 6472.35 نقطة، في حين انخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.6% توازي 2.57 نقطة ليصل إلى 435.72 نقطة.

وصعدت الأسواق الآسيوية مع ارتفاع مؤشر نيكاي القياسي الياباني في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال الأسبوع بنسبة 1.3% أو ما يعادل 374.23 نقطة ليغلق عند 28175.87 نقطة، بينما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.4% توازي 6.86 نقطة بالغًا مستوى 1947.17 نقطة.

وربح مؤشر بورصة بومباي سينكس نحو 817.68 نقطة أو ما نسبته 1.4% ليصل إلى 58387.93 نقطة، وزاد مؤشر هانج سينج الصيني بنسبة 0.2% تعادل 45.43 ليغلق عند 20201.94 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إي إس آي" المركب في بورصة شنغهاي بنسبة 0.8% توازي 26.2 ليقفل عند 3227.03 نقطة.

34 مليار جنيه ارباح البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي





أنهت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 7.19% ليغلق عند مستوى 10043.23 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.47% ليغلق عند مستوى 1911.51 نقطة.

البورصة تربح 34 مليار جنيه في أسبوع واحد

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 34.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 633 مليار جنيه

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 4.72% ليغلق عند مستوى 2835.89 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 8.33% ليغلق عند مستوى 12443 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 3.73% ليغلق عند مستوى 3622 نقطة.

الأتصالات والإعلام تتصدر القطاعات الأكثر ارتفاعًا بالبورصة

وارتفعت بعض القطاعات في البورصة خلال الأسبوع الماضي جاءعلى رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 19.7%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 8%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 7.4%، ثم قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والعقارات بنسبة 6.9%، 6.7%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 5.7%، وقفزت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والموارد الأساسية، والخدمات التعليمية بنسبة 4.8%، 4.5%، 4%، على التوالي.

وصعدت قطاعات البنوك، والرعاية الصحية والأدوية، والمنسوجات والسلع المعمرة، ومواد البناء بنسبة 3.8%، 3.7%، 3.5%، 3.1%، على التوالي، ثم قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والسياحة والترفيه بنسبة 2.8%، 2.6%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.1%، 1%، على التوالي.

13.1 مليون جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة في أسبوع

واستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة 78.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 16.1%، والعرب على 5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية،

وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة مليار جنيه، وسجل العرب صافي شراء بقيمة 13.1 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 72.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 18.5%، وسجل العرب 8.7%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 12.6 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1.7 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.