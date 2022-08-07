نتيجة مباراة برشلونة وبوماس أونام اليوم 7-8-2022 كأس جوهان غامبر

يستضيف فريق برشلونة نظيره بوماس أونام المكسيكي في لقاء قوي على كأس جوهان جامبر الذي يقام كل عام قبل انطلاق مباريات الدوري الإسباني حيث يبدأ في الساعة الثامنة مساء حسب توقيت القاهرة ما يعادل الساعة التاسعة مساء حسب توقيت مكة المكرمة وفيه يسعى تشافي هيرنانديز لتحقيق الفوز من أجل توجيه رسالة إلى كل جماهير فريقه أنه قادم في هذا الموسم للمنافسة على لقب الليجا بعدما خرج في الموسم الماضي خالي الوفاض من كل شيء فودع دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وخسر الدوري الإسباني لصالح نادي ريال مدريد ولذلك فإن هذه المواجهة ستكون محط أنظار متابعي الفريق الكتالوني على ملعب كام نو طمعا في لقب البطولة الودية.





نتيجة مباراة برشلونة وبوماس أونام





وحاول تشافي قبل مباراة برشلونة وبوماس أونام تجهيز لاعبيه من خلال معسكر الإعداد في أمريكا الذي تخلله عددا من المباريات الودية القوية كان من بينها اللعب أمام ريال مدريد وحسمه بفوز بهدف نظيف في كلاسيكو الأرض الودي ثم لعب أمام يوفنتوس الإيطالي وتعادل بنتيجة 2-2 قبل أن يفوز الفريق الكتالوني على نيويورك ريد بولز بهدفين ولذلك فهو يطمع في تحقيق الفوز الثاني على التوالي.









تشكيل برشلونة ضد بوماس أونام سيعتمد على روبرت ليفاندوفسكي في خط الهجوم ومعه عثمان ديمبيلي على أن يكون التشكيل الذي يلعب بالتشكيل التالي:





تشكيل برشلونة المتوقع ضد بوماس أونام





حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

في خط الدفاع: أروخو، جاريا وكريستينسن وجوردي ألبا.

في خط الوسط: بوسكيتس وجافي ودي يونج.

في خط الهجوم: رافينها وليفاندوفسكي وعثمان ديمبيلي.









ويؤمن تشافي هيرنانديز أنه يجب فلسفته الهجومية من أجل تحقيق الانتصار في كل المباريات التي يلعب بها خاصة بعد أن فاز في الكلاسيكو على ريال مدريد بهدف نظيف وأثبت أنه قادر على القيام بأدوار كبيرة خاصة في ظل الصفقات التي عقدها وأصبحت تجعل لديه دكة كبيرة مثل أداما تراوري وبيير أوباميانج وأنسو فاتي.









أما فريق بوماس أونام المكسيكي ضد برشلونة فإنه سيسعى لخطف كأس جوهان جامبر أسطورة برشلونة وذلك مع لاعبيه لوبيز وروجيرو تحت قيادة المدرب أندرياس ليسينتي.