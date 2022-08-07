نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري 6-8-2022 الدوري المصري

لقاء عاصف في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري التي يتصدرها نادي الزمالك وخلفه بيراميدز بعد فوزه بهدف على المقاولون العرب في ظل ابتعاد الفريق الأحمر عن المنافسة هذا الموسم حتى قرر مجلس محمود الخطيب اللعب بالناشئين والعائدين من الإصابة في هذا اللقاء اعتراضا على الظلم التحكيمي الذي تعرض لها الفريق أمام فاركو وتسبب في التعادل السلبي وإن كان المجلس تجاهل أخطاء البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للقلعة الحمراء الذي لم يدرك قيمة النادي الذي يتولى تدريبه بعد رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي توج ببطولتي دوري أبطال إفريقيا على التوالي قبل أن يصل إلى النهائي في المرة الثالثة لكنه خسر بهدفين نظيفين أمام الوداد المغربي لإقامة اللقاء في المغرب.





موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري





من المقرر أن تكون هذه المواجهة في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر الموافق الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية ويتم نقلها من خلال قناة أون تايم سبورتس إتش دي.





تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري





في حراسة المرمى: على لطفى

في خط الدفاع: محمود وحيد ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.

في خط الوسط: أليو ديانج ومحمود متولي ومحمد محمود.

في خط الهجوم: بيرسى تاو وزياد طارق وحسام حسن.





تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع أمام الأهلي





في حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

في خط الدفاع: صبرى رحيل والسيد سالم وعبد الله نصيب وهشام صلاح.

في خط الوسط: سعيدو سيمبوري ومروان عطية وساليفو مورو وأحمد نبيل مانجا.

في خط الهجوم: إبراهيم حسن وبواتينج.









يحتل نادي الأهلي قبل مباراة الاتحاد السكندري المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة بعدما تعادل سلبيا مع المقاولون العرب ثم فاركو في الدوري المصري.









أما نادي الاتحاد السكندري فهو في المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة بعد التعادل مع إيسترن كومباني 2-2 ثم فاز على إنبي بنتيجة 2-1 قبل الخسارة من طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف وهي الهزيمة التي جعلت عماد النحاس يتقدم باستقالته قبل أن يتراجع عن موقفه بعد تدخل محمد مصيلحي رئيس النادي.

