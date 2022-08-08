سعر اليورو في بداية التعاملات اليوم الاثنين 8 أغسطس

استقر سعر اليورو بالبنوك المصرية في بداية التعاملات اليوم الإثنين، بعدما شهدت ارتفاعات محدودة على مدار تعاملات الاسبوع الماضي ليسجل في البنك المركزي سعر 19.39 جنيه للشراء و19.51 جنيه للبيع.

أسعار اليورو اليوم:

وسجل سعر صرف اليورو في بنك الأمارات دبي الوطني:19.37 جنيه للشراء و19.41 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو في بنك مصر نحو 19.34 جنيه للشراء و19.44 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف المصر العربي الدولي نحو 19.33 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو في البنك الاهلي 19.34 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي 19.36 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو في بنك قناة السويس 19.32 جنسه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو في بنك قطر الوطني 19.35 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

أسعار اليورو ترتفع 8 قروش الأسبوع الماضي:

وأظهرت بيانات أسعار الصرف الرسمية بالبنك المركزي أن أسعار اليورو سجلت ارتفاعات الأسبوع الماضي بقيمة 8 قروش لتصل بنهايته إلى 19.39 جنيه للشراء و23.51 جنيه للبيع مقابل 19.30 جنيه للشراء و23.43 جنيه للبيع بداية تعاملاته.

أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم:

وسجل الجنيه الإسترليني في بنك الإمارات دبي الوطني: 23 جنيها للشراء و23.17 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني في بنك مصر: 23.20 جنيه للشراء و23.32 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني في بنك التجاري الدولي 23.14 جنيه للشراء و23.27 جنيه للبيع،

وسجل الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس 23.0 جنيه للشراء و23.27 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك الاسكندرية: 23.02 جنيه للشراء و23.37 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في كريدي اجريكول بنك: 23 جنيه للشراء و23.37 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك المصري الخليجي: 23.08 جنيه للشراء و23.38 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه استقرارا بالبنوك اليوم الأحد 7 اغسطس 2022 حيث جاء كالاتي:

أسعار الدولار في باقي البنوك المصرية:

سعر صرف الدولار في بنك الأهلى: 19.08 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك مصر: 19.08 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة: 19.09 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك العربي الأفريقي: 19.06 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس: 19.06 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.13 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك كريدي أجريكول: 19.06 جنيه للشراء بزيادة، و19.16 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك البركة: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

أعلن البنك المركزي خلال منتصف التعاملات بالبنوك اليوم عن تراجع الاحتياطي النقدى، وبالرغم من ذلك حافظ الجنيه على قوته حيث استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 19.08 للشراء، 19.14 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.1 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع،وفى بنك الإسكندرية سجل 19.10 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 19.06 جنيه للشراء، 19.17 جنيه للبيع.

أعلن البنك المركزي المصري تسجيل الاحتياطات النقدية للبلاد هبوطا جديدا خلال يوليو الماضي؛ لتواصل تراجعتها منذ تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية.

وقال البنك المركزي في بيان صحفي اليوم إن الاحتياطي النقدي للبلاد تراجع بقيمة 232 مليون دولار بصفة مبدئية خلال يوليو الماضي ليصل إلى 33.375 مليار دولار مقارنة بنحو 33.143 مليار دولار.