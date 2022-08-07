روجيرو ميكالي.. أبرز المعلومات عن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأولمبي

ترأس روجيرو ميكالي، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأولمبي، قائمة تريند جوجل العالمي في مصر، وذلك عقب توليه القيادة لمنتخب الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

ويبحث عدد كبير من المواطنين في الشارع المصري، وخاصة محبي كرة القدم، عن البرازيلي روجيرو ميكالي لمعرفة أبرز المعلومات وكافة التفاصيل عنه بعد توليه مسؤلية تدريب منتخب مصر الأولمبي.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، أبرز المعلومات عن روجيرو ميكالي المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأولمبي، وهي على النحو التالي:-

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعاقده رسميا مع المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي ليتولى قيادة منتخب مصر الأولمبي خلال الفترة المقبلة.

وكان محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أنهى جميع التفاصيل المتعلقة بالتعاقد مع المدير الفني البرازيلي، الأحد الماضِ، ليبدأ مهمته بشكل رسمي.

أبرز المعلومات عن روجيرو ميكالي

اسمه ماريو روجيرو ريس ميكالي، وهو وُلد يوم 28 مارس عام 1969، ويُعرف باسم روجيرو ميكالي، وهو مدرب برازيلي محترف، وحارس مرمى سابق لم يحظ بشعبية كبيرة.

وبدأ روجيرو ميكالي مسيرته التدريبية عام 1999 بتوليه مهمة تدريب فريق الشباب بنادي بورتوجيزا لوندرينسي، وهو أحد الأندية الصغيرة في البرازيل.

وصل روجيرو ميكالي إلى القاهرة بسجل حافل في توجيه فرق الشباب نحو الألقاب، ونظرة مختلفة تمامًا حول اللعبة، وقد قام بتدريب فرق الشباب لمدة تزيد عن 17 عامًا.

بدأ روجيرو ميكالي في صنع اسمه منذ نحو 14 عامًا، وذلك عندما قاد نادي فيجويرينسي إلى التتويج بلقب ساو باولو للناشئين، وهي واحدة من أكثر بطولات الشباب التنافسية في البرازيل.

في عام 2011، حصل على فرصة لتولي مسئولية نادي جريميو برودينتي، لكنه غادر فور وصوله وعاد للتركيز على تطوير اللاعبين الشباب، وحقق نجاحًا فوريًا في أتلتيكو مينيرو.

خلال 4 سنوات مع النادي، قاد ميكالي فريق 20 عامًا إلى سلسلة من الألقاب، بما في ذلك لقبان في كأس بيلو هوريزونتي للناشئين، نتيجة لذلك، أثارت إنجازاته إعجاب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الذي طلب منه في عام 2015، قيادة منتخب تحت 20 عامًا.