خطوات التقديم على جامعة الملك سلمان الدولية 2023/2022 والمصاريف

يرغب العديد من الطلاب والطالبات في معرفة كل ما يخص جامعة الملك سلمان الدولية، مثل خطوات التقديم والتخصصات والمصاريف.. إلخ.

ويبحث طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة والشهادات الفنية، عن تفاصيل الكليات والمعاهد المتاحة لهم للتقديم والالتحاق بها في العام الدراسي الجديد 2022-2023، ومن ضمن الأشياء التي يفكر فيها الطلاب هي الجامعات الأهلية الجديدة، ومنها بينها (جامعة الملك سلمان الدولية)، والتي تقدم برامج دراسية متنوعة لكافة التخصصات، ويمكن للطالب الالتحاق بها وفقا لعدد من الضوابط التي حددتها.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، خطوات التقديم على جامعة الملك سلمان الدولية 2023/2022 والتخصصات والمصاريف، وهي على النحو التالي:-

خطوات التقديم على جامعة الملك سلمان الدولية 2023/2022

- قم بالتسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بالجامعات المصرية الاهلية بوزارة التعليم العالي من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

- وملء البيانات المطلوبة، واختيار الرغبات، ورفع نسخة من شهادة الثانوية أو ما يعادلها وشهادة الميلاد وصوره الرقم القومى أو جواز السفر وصورة شخصية.

- سداد رسوم اختبارات القبول المحددة على موقع الإلكتروني الخاص بالجامعات المصرية الأهلية بوزارة التعليم العالي.

- يتم تحديد موعد لامتحانات القبول ويبلغ للطالب عن طريق البريد الالكتروني المسجل به على الموقع الإلكترونى.

- وبالنسبة للطلاب غير المصريين الراغبين في الالتحاق بالجامعة، يمكنهم التوجه مباشرة لمقر الجامعة أو التقديم عبر بوابة الطلاب الوافدين الالكترونية، حيث يطبق نظام القبول الإلكتروني على الشهادات المصرية الثانوية العامة أوما يعادلها للعام الحالي 2021-2022 أو العام السابق 2020-2021.

- وتشمل الشهادات المعادلة التعليم الأزهري، شهادات مدارس المتفوقين STEM، ومدارس النيل، الشهادات الأجنبية. الشهادات العربية، كما يتاح التقدم لهذا العام 2023/2022 للحاصلين على الشهادات الفنية لبعض البرامج طبقا لقواعد قبول الحاصلين على تلك الشهادات بالجامعات المصرية.

مصروفات جامعة الملك سلمان الدولية

- مصروفات زراعات صحراوية 43000 في السنة للطلاب المصريين.

- مصروفات علوم أساسية (تكنولوجيا حيوية - كيمياء البترول) 48000 في السنة للطلاب المصريين.

- مصروفات برنامج الفنون والتصميم 49000 في السنة للطلاب المصريين.

- مصروفات السياحة والضيافة للطلاب المصريين 40000 في السنة.

- مصروفات علوم وهندسة الحاسب 69000 في السنة للطلاب المصريين.

- مصروفات صيدلة للطلاب المصريين في السنة 85000 جنيه.

- مصروفات كلية الطب 105000 في السنة للطلاب المصريين.

- مصروفات طب الأسنان 97000 جنيه في السنة للطلاب المصريين.

نبذة عن جامعة الملك سلمان الدولية

وتعد جامعة الملك سلمان الدولية، أحد الجامعات الأهلية المصرية بمحافظة جنوب سيناء بمدن رأس سدر – الطور – شرم الشيخ.

وهذه الجامعة واحدة من جامعات الجيل الرابع الذكية التي تهدف إلى تخريج جيل يتميز بالتوازن بين المعارف والمهارات ويسعى لإعلاء شعار صنع في مصر وتهدف الجامعة إلى تقديم تجربة جامعية فريدة من نوعها يمتزج فيها التعلم باستخدام أحدث التقنيات، والخبرة التطبيقية، والمعارف النظرية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة.