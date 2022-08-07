الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان سميا أصدرته منذ قليل، عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 30% تشهدها مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وارتفاع في نسبة الرطوبة نهارًا، يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات مئوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس خلال الفترة من غدا الاثنين وحتى الأربعاء من الأسبوع الجاري، إذ يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، وفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وهي على النحو التالي:-

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع خلال الثلاثة أيام المقبلة أن تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، فضلا عن وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

حالة الطقس الاثنين 8 أغسطس 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

حالة الطقس الثلاثاء 9 أغسطس 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

حالة الطقس الأربعاء 10 أغسطس 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.