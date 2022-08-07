الراتب يصل لـ2900 جنيه.. وظائف جديدة في شركة أمريكانا (اعرف التفاصيل)

أعلنت شركة أمريكانا عن فتح باب التعيينات الجديدة، نظرا للافتتاحات الجديدة، موضحة أنها ستسمح بتشغيل الطلبة في فترة الصيف في سلاسل مطاعم بيتزاهت وكنتاكي وومبي وهارديز وكوستا كوفي.

تفاصيل وظائف شركة أمريكانا

أما بالنسبة لتفاصيل الوظائف التي أتاحتها شركة أمريكانا، والشروط والمواصفات المطلوبة في العمل فجاءت كالتالي:



وظيفة عضو فريق عمل داخل المطعم



عدد ساعات العمل: ٩ ساعات

مكان العمل: مصر الجديدة ومدينه نصر والتجمع الخامس

الشروط:

وجود بطاقة شخصية سارية

المؤهل لايقل عن الإعدادية

للشباب فقط

لايشترط الخبرة

مظهر لائق



المزايا:



الراتب: 2700 إلى 2900 جنيه

تأمينات اجتماعية من أول يوم.

تأمينات صحية بمستشفيات خاصة

وجبه أثناء العمل

زي مجاني للعمل

يوم أجازة أسبوعيا (يجمع شهريا)

سكن مجهز للمغتربين (التجمع)

عقد عمل طبقًا لقانون العمل المصري.



موعد المقابلات:



يوم الاثنين الموافق ٨ أغسطس من الساعة ١٢ ظهرا

مكان المقابلات: مقر المجلس 21 ش عبدالمجيد الرمالي أمام الغرفة التجارية بباب اللوق بالقرب من محطة مترو محمد نجيب، ويمكن الاتصال على الرقم: 01124078793