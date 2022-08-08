"التعليم" تحقق في أزمة نتائج "طلاب العائلات" بالصعيد وتتوعد المخطئين

أخبار مصر
طارق شوقي، وظزير
طارق شوقي، وظزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها رصدت منشورات متنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي لمدارس في محافظات الصعيد بأسماء عائلات معروفة وأبنائها في الثانوية العامة ونتائجهم، مشيرة إلى أن الأمر أثار الشكوك.

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وبحسب بيان، أكدت الوزارة أنها تقوم بالتحقق من دقة المعلومات المنشورة وخلفياتها، مشيرةً إلى أنه تم تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في هذه الادعاءات وغيرها وفي سير نظام الامتحانات في هذه اللجان.

وشددت الوزارة على أنها سوف تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية الرادعة في حال ثبوت مخالفات للقانون من أي عنصر في المنظومة التعليمية أو من مروجي معلومات مغرضة.

وقالت "يتم تداول منشورات كثيرة تدعي أن هناك نتيجتين لنفس رقم الجلوس وهذا كذب ولا أساس له من الصحة وقد تحققنا من كل ما نشر وتبين كذبه عن طريق التزوير بالفوتوشوب أو البحث عن النتيجة في مواقع مشبوهة لا علاقة لها بالنتيجة الرسمية وتهيب الوزارة بالجميع الرجوع إلى موقع الوزارة فقط للحصول على النتيجة الرسمية".

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