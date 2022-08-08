لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على تنسيق الكليات 2022 علمي علوم

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الأول، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل 11 أغسطس الجاري، لذلك كثرت كلمات البحث في موقع “جوجل” عن عباراتي: “ تنسيق الكليات 2022 علمي علوم، وتنسيق الكليات 2022 أدبي”.

ومن المقرر أن يستمر باب تسجيل الرغبان حتى السابعة من مساء يوم الاثنين 15 أغسطس الجاري.

الحد الأدنى بتنسيق الكليات 2022 علمي علوم:

• الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.

عدد الطلاب: 22475

الحد الأدنى بتنسيق الكليات 2022 علمي رياضة:

• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.

عدد الطلاب: 15220

• إجمالي عدد الطلاب: 117758

دخول كليات جديدة بالجامعات الحكومية بالتنسيق

وقالت الوزارة فى بيان لها إنه في إطار الجهود المتواصلة من القيادة السياسية ورؤية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي بما يخدم ويحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 تم إنشاء كليات جديدة بالجامعات الحكومية وسوف يتم القبول بها خلال تنسيق هذا العام 2022.

رابط تنسيق الجامعات 2022

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي من هنــــــــــــــــــــا.

كما قررت الوزارة تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية وتحقيق أقصي درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.