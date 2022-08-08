حظك اليوم.. توقعات الأبراج 8 أغسطس 2022

يقدم “الفجر” لقراءه خدمة حظك اليوم، حيث يهتم العديد بمعرفة توقعات الأبراج التي ينتمون إليها وماذا يقول علم الفلك فيما يتعلق بأحلامهم وتوقعاتهم للغد.

الحمل



يبدو أنه الوقت المناسب للتواصل مع الزملاء بفاعلية. ستنتهي فترة طويلة من المراجعة والإحباط قريبًا. لذا استعد للاحتفال واسمح لنفسك بالتقاط أنفاسك والتخلص من الضغط قليلًا.

الثور



هذا هو الوقت المناسب لجني كل ثمار مساعيك، النجاح والتقدير سيأتيان في طريقك. ومع ذلك، قد تتعرض لخسارة في الاستثمارات إذا قمت بأي شيء غير محسوب لذا ضع مهمة الاستثمار لليوم الآخر إذا كنت تخطط لها.

الجوزاء

أنت في مزاج غير حاسم إلى حد ما اليوم فيما يتعلق بأموالك. تميل التأثيرات الكوكبية المتناقضة إلى جذبك في اتجاهات مختلفة. وتجد صعوبة في اتخاذ القرار النهائي في اللحظة الأخيرة. مثل هذا التردد سوف يميز استثماراتك أيضًا. من المحتمل أن يثير هذا غضب الأشخاص المقربين منك.

السرطان

ستقابل شخصًا سيقدم لك فرصة عمل مثيرة. ومع ذلك، فهذا لا يأتي مجانًا وعليك أن تفكر مليًا في العواقب قبل قبولها. سيؤثر هذا أيضًا على عدد من الأشخاص بالقرب منك، هذا اليوم ليس هو الأفضل لاتخاذ مثل هذا القرار الحيوي.

العذراء

حاول ألا تدخل في أي خلافات جانبية تشتت انتباهك عن أهدافك التي تعمل عليها منذ فترة، وأجعل عملك هو من يرد عنك، ولا تلتفت لأي أراء سلبية لأنها ناتجة من الغيرة من نجاحك.

الجدي

عليك أن تخطو خطوة نحو مشروع الذى تركته منذ فترة عليك الاهتمام به بشكل كبير، ولا تعطى قرار إلا بعد دراسة مطولة حتى لا تكتشف بقصور في ذلك القرار.

الحوت

عليك أن تكون مستعد لأي تغيير قد يحدث ولا تقلق من ذلك فقد يكون في صالحك وأنت لا تعلم، أعمل بجد وأستثمر في بعض من مدخراتك حتى ولو كانت صغيرة لتدر عليك ربح في المستقبل

العقرب

حاول أن تنجز أعمالك من الأهم ثم المهم حتى تشعر بالإنجاز، وشارك بعض الأعمال مع زملائك لتشعر بالمشاركة وكن ودود معهم، وأشرح ما تريده بوضوح حتى تحققه في المستقبل القريب.

الاسد



اعتاد مديرينك على عملك الإضافي دون حدود، وجاء الوقت لطلب راحة وهذا ما يغضبهم منك فعليك التمهيد لذلك بهدوء، وذلك لتستطيع أخذ تلك الاجازة.

الميزان

قدرتك على الحفاظ على السيطرة على الامور تحت اى ضغط سوف تؤتي ثمارها، وكذلك مهاراتك في التواصل، كما تزداد مهاراتك وقدراتك اليوم

القوس

انتبه لأعصابك، فأنت تميل إلى فقدان هدوئك في العمل اليوم، وهذا قد يتسبب في إبعاد رؤسائك وزملائك في العمل عنك، وهو أمر سيء لحياتك المهنية.

الدلو

ستكتشف أن مشاريعك تسير بسلاسة وأن رؤسائك راضين عن سرعة عملك وتنفيذ معاييره، استمتع اليوم إلى أقصى حد لأن أيام العمل ليست دائمًا على هذا النحو.