تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على عدد الرغبات المتاحة لطلاب المرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مجموعة من الإجراءات الجديدة الخاصة بتوعية طلاب الثانوية العامة بشأن خطوات التقديم لنظام التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الدراسي 2022/2023.

ومن المقرر أن تفتح الوزارة باب الالتحاق بتنسيق المرحلة الأولى 2022/2023 اعتبارا من يوم الخميس المقبل وحتى الاثنين من الأسبوع القادم ولمدة 5 أيام.

ويحق لكل طالب من طلاب المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات اختيار عدد رغبات يصل إلى 75 رغبة بترتيب الاولويات وفقا للمجموع.

الموعد النهائي للتسجيل في اختبارات القدرات

يواصل مكتب تنسيق القبول بالجامعات المختلفة استقبال طلبات طلاب الثانوية العامة للتسجيل في اختبارات القدرات لكليات الجامعات 2022/2023 وذلك حتى موعد غلق الباب بنهاية يوم الخميس المقبل الموافق 11 أغسطس 2022، حسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

عدد الطلاب المسجلين في اختبارات القدرات

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد المُتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 160 طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــا للعام الجامعي الجديد 2022/ 2023.

مواعيد عمل مكتب التنسيق

أوضح رئيس قطاع التعليم أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات الطلاب؛ لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم الخميس المقبل الموافق 11/8/2022، مشيرًا إلى أن الموقع مُتاح للطلاب على مدار الـ 24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.



كليات تتطلب اختبار قدرات

قال المُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي إن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2022/2023، تشمل:

(كليات الإعلام، وكليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بني سويف)، وكليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وشعبتي التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر)، وكليات التربية الرياضية، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، وكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض، وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات (حلوان – السويس – بني سويف –سوهاج)، والجامعات التكنولوجية (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية- جامعة الدلتا التكنولوجية – جامعة بني سويف التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية وتشمل (الكلية التكنولوجية بالقاهرة – الكلية التكنولوجية بالفيوم "دمو" – الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط).



وأضاف الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن اختبارات القدرات بكافة الجامعات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مُباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وبحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة.