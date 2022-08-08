تعرف على آليات وضوابط التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022

حرصا من بوابة “الفجر” على تقديم خدمة متميزة للقراء من الطلاب وأولياء الأمور، ننشر آليات وضوابط التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022، والتي تبدأ اليوم الاثنين وتستمر لمدة 15 يوما إلكترونيا.

آليات وضوابط التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن آليات وضوابط التظلم على نتيجة امتحانات الثانوية العامة دور أول وجاءت كالتالي:

- يقدم طلب التظلم إلكترونيا.

- تحصل رسوم اطلاع 300 جنيه من الطلاب المتضررين من نتائجهم لكل مادة.

- يتم تحديد مواعيد الاطلاع إلكترونيا.

- في حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطاره بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيا.

- يتم تجميع الدرجات طبقا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات.

- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.

رابط تظلمات الثانوية العامة

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إمكانية تقديم طلبات التظلمات على النتيجة عبر موقعها الرسمي على الرابط التالي، من هنا

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أول أمس السبت، نتيجة الثانوية العامة بشكل نهائي عبر موقعها الرسمي.