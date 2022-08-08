تعرف على آليات وضوابط التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022

أخبار مصر
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية

حرصا من بوابة “الفجر” على تقديم خدمة متميزة للقراء من الطلاب وأولياء الأمور، ننشر آليات وضوابط التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022، والتي تبدأ اليوم الاثنين وتستمر لمدة 15 يوما إلكترونيا.

آليات وضوابط التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن آليات وضوابط التظلم على نتيجة امتحانات الثانوية العامة دور أول وجاءت كالتالي: 

- يقدم طلب التظلم إلكترونيا.

- تحصل رسوم اطلاع 300 جنيه من الطلاب المتضررين من نتائجهم لكل مادة.

- يتم تحديد مواعيد الاطلاع إلكترونيا.

-  في حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطاره بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيا.

- يتم تجميع الدرجات طبقا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات.

- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.

رابط تظلمات الثانوية العامة

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إمكانية تقديم طلبات التظلمات على النتيجة عبر موقعها الرسمي على الرابط التالي، من هنا

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أول أمس السبت، نتيجة الثانوية العامة بشكل نهائي عبر موقعها الرسمي.

تنسيق الجامعات 2022 التنسيق أخبار مصر المرحلة الاولى كليات المرحلة الاولى تنسيق غلمي علوم تنسيق الكليات 2022 اختبارات القدرات التظلم على نتيجة الثانوية العامة ضوابط التظلم

الأكثر قراءة

عاجل.. حقيقة عودة رينيه فايلر لتدريب الأهلي

نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري 6-8-2022 الدوري المصري

الآن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم عبر هذا الرابط

اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2022 ظهرت youm7

نتيجة الثانوية العامة 2022 | ننشر روابط الاستعلام وطريقة الحصول على درجات المواد الدراسية

عاجل.. مرتضى منصور يفتح النار على الخطيب بسبب التوضيح الأخير

هربا من سواريش.. مهاجم الاهلي يطلب الرحيل آخر الموسم

عاجل.. حقيقة تحرك الأهلي لحسم صفقة الدينامو