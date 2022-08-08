تعرف على خطوات إنشاء حساب جديد على منصة مدرستي السعودية

منصة مدرستي التعليمية، هي واحدة من أهم البرامج التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، والتي تم تصنيفها ضمن أفضل 7 منصات عالمية في مجال التعليم عن بُعد، أثناء جائحة كورونا، وهذه المنصة، حتمًا ستسهّل عليكِ حياتكِ الدراسية بفضل مميزاتها الكثيرة.

وتستعرض بوابة "الفجر" خطوات إنشاء حساب جديد على منصة مدرستي ومعلومات إضافية عن كافة ما يخص المنصة التعليمية في المملكة في التالي:

كيفية إنشاء حساب جديد على منصة مدرستي

اضغط على رابط المنصة.

اضغط على خانة حقل العودة إلى المدرسة.

اختار خيار تسجيل حساب جديد.

املئ كل المعلومات التي ستُطلب منكِ مثل رقم الهاتف، رقم المنزل، رقم الهوية.

بعدها، اضغطي على خيار "أنا لست روبوت".

انتظري ثوان قليلة حتى يتم التحقق من البيانات المدخلة وتأكيد الحساب.

كيفية تسجيل الدخول على منصة مدرستي

يمكن لجميع المشاركين في منصة مدرستي تسجيل الدخول، أكانوا طلاب، معلمين أم أولياء أمور عبر الخطوات التالية:

الدخول على منصة مدرستي عبر الضغط على الرابط من هنــــــــــــــــا.

النقر على تسجيل الدخول عبر حساب Microsoft إذا كنتِ طالبة أو معلمة، وعلى "تسجيل الدخول بحساب نور" لأولياء الأمور.

تعبئة كل البيانات المطلوبة منكِ لتسجيل الدخول عبر Microsoft أو حساب نور.

إدخال الرقم السري أو الباسورد.

الضغط على تسجيل دخول المنصة.

منصة مدرستي التعليمية - صورة تعبيرية

كيفية تسجيل الخروج على منصة مدرستي

افتح حسابكِ الخاص على منصة مدرستي.

اضغط على النقاط الثلاث الموجودة أعلى الصفحة.

ستنسدل قائمة اختيارات، اضغط على سجل التصفح.

اختار حذف سجل النشاط أو سجل المحفوظات.

حدّد الفترة، بين أسبوع، شهر أو حذفه كاملًا.

أبرز تطبيقات التعليم عن بعد.

كيفية تسجيل حضور الدروس على منصة مدرستي

ادخل على المنصة وسجّلي الدخول إلى المنصة عبر تعبئة البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

اختار الجدول الخاص بالطالب من ضمن الجداول المتاحة داخل المنصة.

اضغط على الدرس أو المنهج التي تريدين متابعته.

اضغط على كلمة حضور الموجودة بجانب الدرس حتى يتم تسجيل الدخول إلى المنصة.