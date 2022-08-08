شعبة المخابز: تأمين المخزون الاستراتيجي للقمح لمدة تزيد علي 6 اشهر

عقدت شعبة المخابز بالغرف التجارية بالقاهرة برئاسة المحاسب عطية حماد رئيس الشعبة، اجتماعها الشهري لمناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المخابز وعلي رأسها مشكلة المتأخرات والغرامات الخاصة بهم مع هيئة التامينات الاجتماعية وخلال الاجتماع صدق مجلس الادارة علي تعين عطية حماد متحدثا اعلاميا ورسميا للشعبة.



وكشف رئيس شعبة المخابز بالقاهرة علي استقرار منظومة رغيف الخبز في ظل دعم وزارة التموين والتجارة الداخلية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مثمنا دور القيادة السياسية في تأمين غذاء المصريين وأولها رغيف الخبز المدعم.



واضاف رئيس الشعبة أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا الهامة منها ضرورة حل تراكم المديونيات الموجودة علي اصحاب المخابز لصالح هيئة التامينات الاجتماعية مع اهمية بحث الغاء محاضر التبديد والتي كبلت اصحاب المخابز بغرامات غير مستحقة وادت إلى عشوائية في التعامل مع العمالة الموجودة بالمخابزمشيرا إلي أن هذه الصناعة تخدم 5 مليون عامل في مصر.



وتابع رئيس الشعبة أن نائب رئيس الهيئة القومية للتامينات الاستاذ اشرف عطية وعد بدراسة حلول لهذه الازمة بالاضافة إلى دراسة مقترح اعادة صياغة تقسيط الغرمات وجدولتها علي اصحاب المخابز بما يتماشي مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها في ظل غلاء الاسعار والازمة الاقتصادية العالمية.



وتابع "حماد" أن شعبة المخابز بالقاهرة تضم نحو 4000 مخبز بلدي مدعم مرخص بالإضافة إلي 4200 مخبز للعيش السياحي والطباقي والتي تستوعب نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.



واوضح رئيس الشعبة ان الدولة المصرية نجحت في تامين الغلال والمخزون الاستراتيجي للقمح لمدة تزيد علي 6 اشهر من خلال المبادرة الرئاسية لانشاء صوامع الغلال والتي حافظت علي الرصيد الامن لمصر من الحبوب وادت إلى رفع جودة الدقيق والحفاظ عليه من الرطوبة وعوامل المناخية وادت إلي إنتاج رغيف خبز بلدي مدعم جيد.



وأشاد رئيس الشعبة بما قدمه الرئيس السيسي لتحسين حياة المواطنين وتوفير السلع الاستراتيجية والاساسية بوفرة وهذا ما دفعنا للمطالبة بالعدالة وتحقيق تعاون مثمر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث إنه يتم انتاج نحو 270 مليون رغيف خبز مدعم بلدي يوميا علي مستوي الجمهورية، يعمل بهذه المنظومة نحو 27 الف مخبز وفرن بلدي بالاضافة إلى المخابز السياحي والطباقي.



وقال حماد أن الاجتماع بحث التعاون مع شركة اسمارت واليات المحاسبة لاعمال الصيانة للماكينات وتم الاتفاق علي تحصيل 27 جنيه شهريا مشيرا إلى إنه يامل في زيادة التعاون بين اطراف منظومة الخبز بالاضافة إلى مناقشة اعادة هيكلة وتقيم شركة المصريين للتوزيع التابعة لوزارة التموين للاكشاك والمنافذ التي يتم بيع فيها رغيف الخبز بما يتناسب مع التيسير وراحة المواطنين.



عقد الاجتماع بحضور اللواء دكتور عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين بمحافظة القاهرة وسامح فهمي مدير عام الرقابة بمديرية التموين بالقاهرة وأشرف عطية نائب رئيس الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية ومحمد توفيق مدير عام الرقابة بوزارة التموين ومحمد رجب مدير عام مساعد الرقابة بوزارة التموين وهشام جاد وسعيد عدلي مسئولي بشركة المصريين للتوزيع والاستاذ كريم سيف الدين مسئول بشركة اسمارت للبطاقة الذكية بالاضافة اعضاء مجلس ادارة الشعبة بالكامل.



