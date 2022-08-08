تعرف على فضل صيام تاسوعاء وعاشوراء

فضل صيام تاسوعاء وعاشوراء.. من أكثر العبارات بحث على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يوافق يوم عاشوراء يوم 10 من شهر محرم لعام 1444، وعند صيام يوم عاشوراء وتاسوعاء يجب العلم أن الصيام له فضل عظيم.

وتستعرض بوبة الفجر الإلكترونية في النقاط التالية التفاصيل المهمة حول فضل صيام تاسوعاء وعاشوراء، حيث سن الرسول محمد صلى لله عليه وسلم صيامه

فضل صيام عاشوراء

ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم 1444 في التقويم الهجري ويسمى عند المسلمين يوم عاشوراء وهو اليوم الذي نجى الله فيه سيدنا موسى من فرعون، وعن فضله كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيام يوم عاشوراء، لما له مكانه عظيمة

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ. «رواه البخاري 1867

وفي وقت سابق، قالت دار الإفتاء عن فضل صيام يوم عاشوراء فقالت وفقا لنص حديث رسول الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. أخرجه البخاري في صحيحه

يوم عاشوراء

فضل صيام تاسوعاء

ووفقا لما قالته وزارة الأوقاف المصرية، تبين أنه يستحب صوم يوم التاسع من شهر المحرم مع يوم عاشوراء، فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ» قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ. أخرجه مسلم في «صحيحه».

سبب صيام يوم عاشوراء

وعن سبب صيام عاشوراء، إذا تم البحث والإطلاع سنجد أن هذا اليوم قد نجى الله عز وجل فيه سيدنا موسى عليه السّلام وقومه بني إسرائيل من بطش فرعون.

وعن سبب صيام عاشوراء، يعتبر يوم عاشوراء من الأيام العظيمة التي سن النبي صلى الله عليه وسلم لنا صيامه، حيث نجى الله فيه موسى، وأغرق فرعون وجنوده، لذا يحرص الناس على صيامه والعديد من الدور تحرض على أخذ هذا اليوم إجازة رسمية.

أدعية يوم عاشوراء مستجابة

1- "لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار".

2- «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت».

3- «اللهم طهرني من الذنوب والخطايا اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس»

4- «اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد»

5- «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»