114 ألف جنيه لـ "طب الأسنان".. مصروفات كليات الجامعة المصرية الروسية للعام الدراسي 2022 - 2023

طلاب وجامعات
مصروفات كليات الجامعة
مصروفات كليات الجامعة المصرية الروسية للعام الدراسي الجديد

عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، بدأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن الكليات ومصروفاتها، سواء في الجامعات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة، أو الدولية، ومن بين الجامعات التي يبحث عنها الطلاب وأهاليهم هي الجامعة المصرية الروسية، ومصروفاتها السنوية.

وتقدم بوابة الفجر في السطور التالية مصروفات كليات الجامعة المصرية الروسية للعام الدراسية  2022 - 2023

خصم للطلاب على حسب الدرجات

وأكدت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني، أنه يتم سداد المصروفات الدراسية على فصلين دراسيين، ويحصل الطلاب المتميزون على خصم حسب درجاتهم، مؤكدة أن خدمة نقل الطلاب بالأتوبيس متاحة مقابل رسوم إضافية حسب محل الإقامة، كما يتوفر سكن تحت الإشراف للطلاب والطالبات مقابل رسوم إضافية.


مصروفات كليات الجامعة المصرية الروسية للعام الدراسي 2022 - 2023

- سجلت مصروفات كلية طب الفم والأسنان الجامعة المصرية الروسية نحو 114 ألف جنيه.

- سجلت مصروفات كلية الصيدلة الإكلينيكية الجامعة المصرية الروسية نحو 89 ألف جنيه.

- سجلت مصروفات كلية صيدلة فارما الجامعة المصرية الروسية نحو 82 ألف جنيه.

- سجلت مصروفات بكالوريوس الحوسبة المتقدمة في الذكاء الاصطناعي الجامعة المصرية الروسية نحو 48 ألف جنيه.

- سجلت مصروفات كلية الهندسة الجامعة المصرية الروسية نحو 60 ألف جنيه.

- سجلت مصروفات كلية السياسة والاقتصاد الجامعة المصرية الروسية نحو 42 ألف جنيه.

- سجلت مصروفات كلية العلوم في إدارة الأعمال الجامعة المصرية الروسية نحو 42 ألف جنيه.

- سجلت مصروفات كلية العلوم في المحاسبة الجامعة المصرية الروسية نحو 42 ألف جنيه.

- سجلت مصروفات كلية تكنولوجيا معلومات الأعمال المهنية الجامعة المصرية الروسية نحو 42 ألف جنيه.

مصروفات كليات الجامعة المصرية الروسية للعام الدراسي الجديد
الذكاء الاصطناعي نتيجة الثانوية العامة المصروفات الدراسية الجامعة المصرية الروسية

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