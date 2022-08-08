تعليم مطروح: فتح باب التقديم لقسم البترول بـالصناعية الميكانيكية

نتيجة الثانوية العامة

أعلن عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عن فتح باب القبول للطلاب للالتحاق بتخصص البترول بمدرسة مطروح الثانوية العسكرية الصناعية الميكانيكية بنين (المرحلة الثانية) بمجموع 200 درجة بالشهادة الإعدادية هذا العام.

وأكد وكيل الوزارة أن المديرية حددت عدة شروط لقبول الالتحاق بتخصص البترول وهي:

1- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

2- أن يكون الطالب من أبناء مطروح الحاصلين على الشهادتين الابتدائية والإعدادية من محافظة مطروح.

3- أن يكون الطالب حاصلًا على مجموع درجات 220 درجة بالشهادة الإعدادية.

4- حضور الاختبار الإلكترونى.

5- حضور المقابلة الشخصية.

6- يتم قبول الطلاب الأعلى مجموعًا في الإعدادية والاختبار الإلكترونى والمقابلة الشخصية.

وأضاف مدير تعليم مطروح أن المستندات المطلوبة للتقديم من الطلاب مستخرج رسمي من الشهادة الإعدادية 2022 وموضح به بيان درجات المواد الدراسية (أصل) وصور طبق الأصل من شهادة الابتدائية وشهادة ميلاد الطالب وصورة شخصية وشهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية المتخرج فيها.

وأوضح شحاته أن تلك المستندات المطلوبة سيتم تقديمها بمعرفة الطالب أو ولي الأمر بمقر إدارة التعليم الفني في ديوان عام المديرية في مواعيد العمل الرسمية انطلاقا من اليوم الأحد السابع من أغسطس 2022 وحتي يوم الخميس القادم الحادي عشر من ذات الشهر.