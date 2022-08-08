قصة صيام يوم عاشوراء وفضله والأدعية المستحب قولها

ننشر قصة صيام يوم عاشوراء وفضله والأدعية المستحب قولها، حيث ازداد البحث في الفترة الأخيرة عن قصة صيام يوم عاشوراء، لمعرفة التفاصيل حول هذا اليوم العظيم الذي حرص النبي محمد صلى الله عليه وسلم على صيامه وأوصانا بذلك، كما أوصانا بصيام تسوعاء ولكنه لم يصم سواء عاشوراء فقط.

قصة صيام يوم عاشوراء

وفي السطور التالية تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية التفاصيل قصة صيام يوم عاشوراء، عند المسلمين، نظرا لأنه من الأيام المستحب صيامها وتلاوة القرآن في هذا اليوم العظيم:

وعن قصة يوم عاشوراء، هو اليوم الذي أنجى الله تعالى فيه موسى وقومَه، وأغرق فرعونَ وقومه فقرر موسى صيام هذا اليوم ومن ثم صامه النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ووفقا لما رواه ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «قَدِمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينةَ، فوجد اليهودَ يصومون يومَ عاشوراءَ، فسُئِلوا عن ذلك، فقالوا: هذا اليومُ الذي أظهر اللهُ فيه موسى وبني إسرائيلَ على فِرعونَ؛ فنحن نصومُه تعظيمًا له، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «نحن أَولى بموسى منكم، فأمَرَ بصيامِه»، وفي روايةٍ لمسلمٍ: «فصامه موسى شُكرًا، فنحن نصومُه…»، إلا أن النبي لم يصمه لوفاته صلوات ربي وسلامه عليه وقد انتوى قبل رحيله بعام أن يصوم التاسع والعاشر.

يوم عاشوراء

حكم صيام يوم عاشوراء

في المذهب الحنيف، ورد أنه صيام يوم عاشوراء سنة عن النبي محمد صلى لله عليه وسلم، فهو يوم من أيام الله عز وجل، وورد الاحتفال به وصيامه

وعن حكم صيام يوم عاشوراء منفردا، قالت دار الإفتاء إنه يجوز صوم يوم عاشوراء منفردًا، ويعني ذلك أنه يمكن صيامه دون صوم يوم قبله، ولا حَرَج في ذلك شرعًا، ولكن مستحب صيام يوم التاسع من شهر المحرم مع يوم عاشوراء.

فضل صيام عاشوراء

ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم 1444 في التقويم الهجري ويسمى عند المسلمين يوم عاشوراء وهو اليوم الذي نجى الله فيه سيدنا موسى من فرعون، وعن فضله كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيام يوم عاشوراء، لما له مكانه عظيمة

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ. «رواه البخاري 1867

وفي وقت سابق، قالت دار الإفتاء عن فضل صيام يوم عاشوراء فقالت وفقا لنص حديث رسول الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. أخرجه البخاري في صحيحه.

الأدعية المستحب قولها يوم عاشوراء

1- الهي كم من شيء غبت عنه فشهدته فيسرت فيه المنافع.. وحفظت عني فيه الغيبة.. ووقيتني فيه بلا علم مني.. ولا حول ولا قوة الا بك.. فلك الحمد على ذلك.

2- اللهم وكم من شيء غبت عنه فتوليته وسددت فيه الرأي، وأعطيتني فيه القبول.. وأنجحت لي فيه الطلبة.. وقويت فيه العزيمة.. وقرنت فيه المعونة.. فلك الحمد الهي كثيرا.. ولك الشكر يا رب العالمين اللهم صلى على محمد النبي الأمي الرضي المرضي النقي المبارك التقي الزكي المطهر الوفي وآل محمد الطيبين الأخيار.. كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.