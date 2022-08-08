مثل المحلات.. طريقة عمل العاشوراء بتكاليف بسيطة في المنزل

طريقة عمل العاشوراء.. يصوم اليوم الاثنين الموفق 10 من محرم لعام 1444 هجريا و8 من أغسطس 2022 يوم عاشوراء، وهناك من يصومه منفرد وهذا جائز وهناك من يصوم يوم تاسوعاء معه وهذا مستحب، وفي الصيام يحرص المصريين على تناول الحلويات بعد الإفطار، والطبق الذي يمكن إعداده اليوم في المنزل بتكاليف بسيطة وسهلة مثل المطاعم «طبق عاشوراء»، حيث يبحث المواطنين بكثافة عبر محركات البحث جوجل على طريقة عمل العاشوراء.

طريقة عمل العاشوراء

وطريقة عمل العاشوراء من أبرز الأشياء التي يحرص المسلمين على إعدادها في يوم عاشوراء، للاحتفال بهذا اليوم العظيم الذي نجى الله فيه سيدنا موسى عليه السلام من فرعون وجنوده، وعن طريقة عمل العاشوراء في المنزل بنفس طريقة المحلات والمطاعم إليكم التفاصيل والخطوات بالترتيب.

طريقة عمل العاشوراء

مقادير طريقة عمل العاشوراء

1- احضري ربع كيلو من القمح المقشر.

2- احضري كيلو من اللبن.

3- عليك إحضار نصف كوب من الكريمة اللباني وكريم شانتيه.

4- ضعي ملعقة صغيرة من الفانيليا و3 ملاعق كبيرة من النشا مع نصف كوب من السكر، بجانب مكسرات حسب الرغبة.

طريقة عمل العاشوراء بالخطوات

1- قومي بغسل القمح ويجب أن تنقعيه لمدة ليلة كاملة.

2- عليك القيام بوضع القمح في إناء على النار للغلي، والاستواء ثم يمكنك تصفيته مثل طريقة سلق الفاصوليا البيضاء واللوبيا.

3- نضع في إناء على النار الحليب والكريمة اللباني ثم القمح والسكر وتقلب المكونات جيدا، ثم يتم وضع العاشوراء في أطباق التقديم، والتزيين حسب رغبتك.

طريقة عمل العاشوراء دون نشا

ولو معندكيش نشا، يمكنك تحضير طبق العاشوراء اللذيذ بدونها فهي لا تؤثر على طعم العاشوراء في شيئ وعليك اتبع التالي لإحضار طبق عاشوراء مميز ومذاقه جيد.

-يمكنك إحضار نصف كيلو من القمح ونصف كوب من القشطة وعدد 2 كوب لبن كامل الدسم، مع 3 معالق مكسرات، ومعلقة فانيليا ونصف كوب سكر.

-يمكنك وضع القمح في إناء من الماء لمدة ليلة قبل البدء في استخدامه لضمان نظافته، ويجب القيام بغسيل القمح أكثر من مرة وضعيه في الماء على النار حتى يتم سلقه بنفس الطريقة السابقة.

وقومي بغلي اللبن وضعي 2 ملاعق قشطة على لقمح الذي تم سلقه، ويتم تقليب هذا المزيج لمدة كافية على نار هادئة، ثم يتم إضافة السكر على حسب الكمية المطلوبة، والفانيليا ويتم وضعه على نار متوسطة حتى يصبح قوامه غليظا، ثم زينيه بالمكسرات.