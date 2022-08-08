"الإفتاء" تعلن إنهاء خدمة داعية شهير: لا يمثلنا

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنّ عبدالسلام عبدالمنصف علي لاشين، لا يمثلها، ووجهت خطابًا إلى المؤسسات الإعلامية -حصلت الفجر على نسخة منه- شددت فيه على أنها ليست لها صلة بالمذكور منذ إنهاء خدمته في 19 يونيو الماضي.

وشددت الدار في الخطاب، على أنَّ عبدالسلام عبدالمنصف، لا يتحدث رسميًّا باسم دار الإفتاء ولا يُمثلها، علاوة على أنَّ أي آثار سلبية تنشأ عن آرائه تتحملها الجهة التي تُقدمه.

كما نص على أنه بناء على ذلك، تحتفظ دار الإفتاء بحقها القانوني حال استخدام اسمها أو الانتساب إليها دون وجه حق.