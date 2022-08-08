أسعار العملات الرقمية اليوم 8 اغسطس 2022.. بيتكوين مرشحة للصعود

ارتفعت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم الإثنين 8 أغسطس 2022، لتعوض خسائرها التي منيت بها خلال تعاملات اليوم السابق.

وصعدت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم الإثنين بنسبة 2.83% لتصل إلى 1.12 تريليون دولار، بحجم تدفقات نقدية خلال آخر 24 ساعة سجل 45.57 مليار دولار.

وكانت سوق العملات الرقمية المشفرة قد شهدت انتعاشا اعتبارا من النصف الثاني من يوليو الماضي، وخاصة في أسعار بيتكوين وإيثريوم.



ويحفز ارتفاع أسواق الأسهم بصفة عامة المستثمرين للإقبال على أصول تنطوي على مخاطر أعلى مثل الأصول الرقمية.

وبعد دخولها في اتجاه هبوطي خطير منذ بداية عام 2022، أبطأت العملات الرقمية من انخفاضها وأظهرت علامات على التعافي في يوليو/تموز.

وأثناء تعافيها تجاوزت أكبر عملة رقمية 24500 دولار، وأصبحت هذه الحركة الإيجابية واضحة بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

سعر بيتكوين اليوم



صعد سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم الإثنين 8 أغسطس/آب بنسبة 3.17% إلى 23753.6 دولار.

كما ارتفعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شعبية في العالم إلى 453.09 مليار دولار.



وكان سعر عملة بيتكوين قد سجل أعلى مستوى له عند 69 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم



ارتفع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 3% مسجلًا 1733.69 دولار.

وقفز سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 5.78% ليبلغ 328.99 دولار.

انتعش سعر عملة الريبل XRP بنسبة 1.78% ليسجل 0.3784 دولار.

وارتفع سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 4.97% إلى 0.5427 دولار.

وزاد سعر بولكادوت Polkadot بنحو 5.54% ليصل إلى 8.95 دولار.

وتقدم سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 2.92% ليصل إلى مستويات 0.070725 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.

توقع الرئيس التنفيذي لإحدى أكبر مؤسسات الاستشارات المالية المستقلة وإدارة الأصول والتكنولوجيا المالية في العالم بأن ترتفع عملة بيتكوين الرقمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 70 ألف دولار هذا العام وسط الاستثمار المؤسسي المتزايد.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة deVere، نايجل جرين، إلى أنه تم الإعلان عن شراكة بين مدير أصول رئيسي في الولايات المتحدة وبورصة تشفير لتوسيع الوصول إلى العملات الرقمية بين المستثمرين المؤسسيين، مضيفا بأنه كان هناك اهتمام كبير من المستثمرين المؤسسيين بعملة بيتكوين والعملات المشفرة في الأشهر الأخيرة - ومن المقرر أن ينمو هذا بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وتابع نايجل جين بأن المستثمرون المؤسسيين يدركون بأن الخصائص الرئيسية لعملة بيتكوين والعملات المشفرة مصممة لهذا القرن، وبالتالي، تزداد جاذبيتها، وأنه مع تكثيف التدقيق التنظيمي للأصول الرقمية على مستوى العالم يمنحها مزيدا من الثقة - وبما أن الأسعار منخفضة نسبيا حاليًا، فإن بيتكوين تبدو مقومة بأقل من قيمتها بشكل مؤقت في السوق.

وتوقع الرئيس التنفيذي لإحدى أكبر مؤسسات الاستشارات المالية المستقلة وإدارة الأصول بأنه مع ازدياد زخم التدفقات المؤسسية وتدفقات التجزئة، فسوف نرى بيتكوين تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بحلول نهاية العام، وأنه لن يتفاجأ من وصولها إلى 70 ألف دولار، وهو ما سيتجاوز أعلى مستوى سابق له على الإطلاق عند 68 ألف دولار في نوفمبر 2021.

توقعات بيتكوين BTC



يرى الخبراء أن توقعات سعر بيتكوين Bitcoin على مدار الفترة القادمة محاطة بالغموض، حيث تظهر أشهر العملات الرقمية ميولا نحو التراجع، ويرجح المحللون أنه إذا هبط سعر بيتكوين إلى مستوى 22،584 دولار أمريكي، قد تنتج المزيد من الانخفاضات حتى ينزل سعر بيتكوين إلى مستوى 20،737.

وإذا استمرت بيتكوين في الهبوط أكثر من هذا الحد، ووصلت عند مستوى 19 ألف دولار أمريكي، فإن المحللين يرون أنها قد تتراجع أكثر منهارة نحو مستوى 13 ألف دولارا أمريكيا، وتجدر الإشارة إلى أن بيتكوين تتداول الآن عند مستوى 23،382.87 دولار أمريكي.

توقعات إيثيريوم ETH



سقط سعر ايثيريوم بسوق العملات الرقمية بنسبة قوية بلغت 9% تقريبا من مستوى 1730 دولارا أمريكيا إلى 1557 دولار، ولكنها تعافت قليلا الآن وتتداول حول مستويات 1،654.11 دولارا.

ويتوقع الخبراء الفنيين أنه إذا هبط سعر إيثيريوم Ethereum دون العملات الرقمية الأخرى عند 1228 دولارا أمريكيا، فإنها ستنهار بقوة وصولا لمناطق 1080 دولار و887 دولار على التوالي.

توقعات ريبل XRP



وأخيرا بالنسبة لريبل، يرى الخبراء تحقق إحدى الاحتمالين التاليين لها بسوق العملات الرقمية، الأول والأقل ترجيحا هو أن ينخفض سعر عملة ريبل بسوق العملات المشفرة إلى مستويات 0.326 و0.309 دولار أمريكي على التوالي إذا وصلت لمستوى 0.34 دولارا.

ومن جهة أخرى، يرى محللو العملات الرقمية أن ارتفاع ريبل Ripple إلى 0.439 فور تخطيها حاجز 0.381 دولارا هو السيناريو الأكثر ترجيحا، وتتداول ريبل الآن حول مستويات 0.3735 دولارا أمريكي، بنسب ارتفاع ملحوظة.