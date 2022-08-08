النفط يتراجع وسط مخاوف من الركود



انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين، لتحوم قرب أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر، بعد أن ألحق الركود ضررا بآفاق الطلب وأشارت بيانات إلى انتعاش بطيء في واردات الصين من النفط الخام الشهر الماضي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 74 سنتا أو 0.8 % إلى 94.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت جرينتش، وسجلت أسعار أقرب شهر للتعاقد أدنى مستوياتها منذ فبراير، الأسبوع الماضي متراجعة 13.7 % ومسجلة أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أبريل 2020.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88.34 دولار للبرميل، بانخفاض 67 سنتا، أو 0.8 % مواصلا الخسائر، بعد انخفاضه 9.7 % الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات جمركية أن الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، استوردت 8.79 مليون برميل يوميا من الخام في يوليو، ارتفاعا من أدنى مستوى منذ 4 سنوات في يونيو، ولكنها لا تزال أقل 9.5 % عن مستواها قبل عام.

سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين 94.41 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 88.58 دولار للبرميل.



وكانت أسعار النفط الخام الآجلة،قد سجلت أكبر خسائر أسبوعية لها منذ بداية شهر أبريل 2022، لتصل إلى قرب أدنى مستوياتها فى ستة أشهر.



وصرح المدير العام للجنة الروسية للموارد المعدنية إيجور شبوروف، بأن احتياطيات روسيا المؤكدة من النفط والغاز ستكون كافية لمدة 39 و80 عامًا، على التوالي، في حين أن احتياطيات الفحم ستكون كافية لفترة أطول.



وقال شبوروف -في تصريحات وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية الجمعة "وفقًا لبيانات السجل الوطني المحدثة، فإن احتياطيات روسيا المؤكدة من النفط ستكفي لمدة 39 عامًا والغاز لمدة 80 عامًا والفحم لفترة أطول".



وأضاف أن حصة الاحتياطات المؤكدة التي ستصبح مربحة بالنسبة للنفط تقدر بنسبة 65% من الاحتياطي، وأشار المسؤول إلى أن احتياطيات النفط المربحة لروسيا ستكون كافية لفترة أقصر بكثير من 40 عامًا، وأنه لم يتم إجراء جرد للفحم والغاز حتى الآن ولهذا السبب لم تتضح حتى الآن حصة احتياطياتهما المربحة.