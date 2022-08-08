وزير التعليم لأولياء الأمور: بنفضح نفسنا دوليًّا بالحديث عن الغش

وجه الدكتور طارق شوقي رسالةً إلى أولياء الأمور، قائلًا: "مش عايزين نهتم بالحاجة الموجودة في المناهج لمجرد أنها جاية في الامتحان.. كل هذه الأمور ثقافة تم توارثها؛ ولكن سيتم تغييرها مع مرور الوقت".

وأكد شوقي، خلال حضوره فعالية تنفيذ برنامج دعم مهارات المعلمين في تنمية وعي الطلاب بالتغيرات المناخية، أن نشر الوعي بالتغيرات المناخية بين الطلاب مهم للغاية، متابعًا: “سوف تستضيف مصر في مؤتمر المناهج وزراء التعليم في كثير من دول العالم وسوف نوضح للجميع ما فعلته الوزارة في قضية التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية”.

وأوضج وزير التعليم، أن الوزارة لديها أشياء جميلة كثيرة في المنظومة التعليمية وليس من الضروري جلد أنفسنا طول الوقت، وسوف يتحدث الضيوف عما فعلته مصر في تطوير التعليم.

واستكمل شوقي: "بنفضح نفسنا دوليًّا لما نتحدث عن الغش وغيره، ولادنا اللي في سنة رابعة ابتدائي أشطر من ماما وبابا، ولازم ماما وبابا يسيبوهم يتعلموا بالطريقة الجديدة، والمناهج الجديدة هتخلي الطالب لما يكبر ويذهب للخارج يكون فاهم كل حاجة في القضايا المختلفة".

وروى الدكتور طارق شوقي موقفًا له مع إحدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، قائلًا: "كنت في فرح بسيط وطفلة جاءت لي، وفخورة جدًّا وسألتها عن أشياء في مواد العلوم والرياضيات وتفاجأت بأنها فاكرة أشياء كثيرة من المنهج".

ونفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار بإغلاق باب التحويلات بين المدارس بدءًا من شهر أغسطس الجاري.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له اليوم الإثنين، إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق باب التحويلات بين المدارس بدءًا من شهر أغسطس الجاري.

وشددت الوزارة على استمرار التحويل الإلكتروني للطلاب بين المدارس بجميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي دون إغلاق؛ حيث تم فتح باب التسجيل الإلكتروني للتحويلات من يوم الجمعة 1 يوليو 2022، لينتهي يوم الإثنين 15 أغسطس 2022.