زي المحلات بالظبط.. طريقة عمل العاشورة بوصفات سهلة

طريقة عمل العاشورة، تصدرّت قائمة مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي في مصر، اليوم الاثنين الموافق 8 أغسطس 2022، وذلك بالتزامن مع احتفال جموع المسلمين بنجاة موسى عليه السلام من فرعون، وهو أحد أيام شهر محرم.

وتعتبر العاشورة من الأطباق التي يتم تقديمها في احتفالات شهر محرم، وهو من الأكلات الصحية الغنيّة بالفيتامينات والمعادن والألياف، لذلك سنقدم لكم طريقة عمل العاشورة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، طريقة عمل العاشورة بوصفات سهلة وبسيطة ونتيجتها مثل المحلات، وهي على النحو التالي:-

طريقة عمل العاشورة زي المحلات بالظبط

المقادير:

- ربع كيلو قمح مقشر.

- كيلو لبن.

- ملعقة كبيرة من القشدة.

- ملعقة كبيرة من النشا.

- ملعقة فانيليا صغيرة.

- سكر (حسب الرغبة).

- جوز هند وزبيب وفول سوداني للتزيين.

طريقة التحضير:

- غسل القمح جيدًا ونقعه في الماء طوال الليل.

- وضع ماء في قدر على النار، وإضافة القمح إليه، وسلقه حتى تمام النضج.

- تصفية القمح من الماء وتركه حتى يبرد، وأخذ نصفه ووضعه في محضر الطعام حتى يصبح مثل المعجون.

- وضع قدر على النار به اللبن والقمح والسكر والفانيليا، وترك المكونات تغلي قليلًا.

- إضافة القمح المتبقي والقشدة مع التقليب جيدًا.

- إذابة النشا في ملعقتين من الحليب، وإضافته إلى المكونات مع التقليب السريع حتى يتماسك القوام.

- تغرف العاشوراء في أطباق التقديم، وتزيّن بجوز الهند والمكسرات، وبالهنا والشفا.

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طريقة عمل العاشورة بالمكسرات

المقادير:

- ربع كيلو قمح مقشر.

- كيلو لبن.

- نصف كوب كريمة لباني.

- كريم شانتيه.

- ملعقة صغيرة من الفانيليا.

- 3 ملاعق كبيرة من النشا.

- نصف كوب سكر.

- مكسرات (حسب الرغبة).

طريقة التحضير:

- غسل القمح ونقعه لمدة ليلة كاملة.

- غلي القمح في الماء حتى ينضج ثم تصفيته من الماء.

- وضع الحليب والكريمة اللباني في قدر على النار.

- ترك المكونات حتى الغليان ووضع القمح والسكر وتقليب المكونات.

- إذابة الكريم شانتيه والفانيليا في قليل من اللبن ثم إضافة باقي المكونات على النار.

- إذابة النشا في قليل من اللبن ووضعه إلى المكونات على النار مع التقليب المستمر حتى يتماسك القوام وترفع من على النار.

- وضع العاشوراء في أطباق التقديم وتزيينها بالمكسرات حسب الرغبة، وبالهنا والشفا.