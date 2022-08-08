وزيرة التجارة تصدر قرار بإعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأسباني



نيفين جامع: 29 % زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر وأسبانيا خلال العام الماضي



أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الأسباني برئاسة ماجد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مينا فارما، وعضوية المهندس محمد الخشن شركة ايفرجرو للأسمدة المتخصصة وحسن نوح شركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب (عز الدخيلة) والدكتور أسامة السعيد شركة العربية للصلب المخصوص (أركوستيل)، والمهندس عمرو قنديل شركة كاما لطلاء وتشغيل المعادن، و ناجي تومة شركة دايس للملابس، والمهندس سامر رياض شركة طيبة للصناعات النسيجية، والمهندس فاضل مرزوق شركة جيزة للغزل والنسيج والصباغة والملابس الجاهزة، والمهندس حازم وجدي شركة وجدي مؤمن وشركاه للصناعات النسيجية، وا أحمد الوكيل شركة وكالكس للصناعة والتجارة وتنمية وتبادل القيم المضافة، والمهندس محسن أبو الذهب شركة كولد اليكس للصناعات الغذائية، والمهندس عماد السويدي شركة السويدي الكتروميتر، والمهندس خليل ابراهيم شركة فريش اليكتريك للاجهزة المنزلية، و كريم نجار شركة كيان للتجارة و هشام جزر شركة بيل كلر، ومحمد حسنين شركة جالاكسيا، والدكتور علاء عرفة شركة السويسرية للملابس الجاهزة، و علاء دياب شركة بيكو الزراعية.



ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وتضمن أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريرًا دوريًا نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاطه.



وأوضحت جامع أن إعادة تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الأسباني يأتي في إطار العلاقات الاقتصادية القوية التي تربط البلدين والتي ستزداد قوتها بتفعيل دور مجلس الأعمال إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 إلى 2 مليار و851 مليون دولار مقابل 2 مليار و211 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 29%، لافتةً إلى أن التشكيل الجديد للجانب المصري بالمجلس يضم مجموعة كبيرة من الكوادر والخبرات في مجالات التعاون الاقتصادي بين مصر وأسبانيا.



ولفتت الوزيرة إلى ان المرحلة الماضية شهدت زيارات رفيعة المستوى بين الجانبين حيث قام رئيس الوزراء الاسباني بزيارة مصر خلال شهر ديسمبر الماضي والتقى بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما تم عقد منتدى الاعمال المصري الاسباني بحضور رئيسا الوزراء في البلدين إلى جانب مشاركة فاعلة من مجتمع الاعمال المصري والاسباني، مشيرةً إلى ان هذه الزيارات تعكس حرص المسئولين بالدولتين على تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة وبما ينعكس ايجابًا على زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

