تعرف على شروط القبول بجامعة زويل لطلاب الثانوية العامة 2022

يبحث عدد كبير من الطلاب والطالبات، خلال الفترة الأخيرة، عن شروط القبول بجامعة زويل لطلاب الثانوية العامة 2022، والبرامج المتخصصة ومصروفات جميع الكليات.

وتعد جامعة زويل التعليمية وجهة مهمة لشريحة كبيرة من طلاب الثانوية العامة، وذلك لأنها تعتبر من أهم الجامعات المصرية في الوقت الحالي.

ويمثل الانتساب إلى جامعة زويل من الخطوات المستقبلية المهمة التي يسعى إليها الطلاب، وفي هذا الإطار كشف الدكتور محمود عبد الله، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، أنه تم إنشاء كلية جديدة لعلوم الحوسبة، وهي تضم 3 برامج متخصصة حديثة، وأن التقديم للجامعة متاح لنهاية شهر أغسطس الجاري.

وأشار الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، في تصريحات مُتلفزة، خلال مداخلة في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، إلى أن هناك العديد من الشروط للقبول في جامعة زويل، وهي على النحو التالي:-

شروط القبول بجامعة زويل

- التقديم وفقًا للمجوع الذي تحدده الجامعة لكل كلية.

- اجتياز الطلاب اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

- اختبار في اللغة الإنجليزية.

وأكد الرئيس التنفيذي لجامعة زويل، أن المدينة ستحصل على 4 شهادات اعتماد دولي من الولايات المتحدة الأمريكية، تضم 4 برامج للطلاب، كما سيتم إطلاق كلية جديدة، حملت اسم (الحوسبة والذكاء الاصطناعي)، وتقبل من مجموع 65% فقط، وستعمل مع بداية العام الدراسي الجديد 2022- 2023، بمصاريف 64 ألف جنيه في العام الواحد، تدفع على 4 أقساط، وتبلغ 48 ألف جنيه للمتفوقين، لوجود خصم الـ25%.

وأضاف عبد ربه، أن مدة الدراسة في جامعة زويل ستكون 4 سنوات ونصف، بالإضافة إلى عدة كورسات تعليمية يحصل عليها الطالب خلال فترة الدراسة، وبالنسبة لكلية العلوم والهندسة، فستقبل الطلاب الحاصلين على 70%.

واختتم عبد ربه تصريحاته، أن المدينة لا تخضع للتنسيق التي سيعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وآخر موعد للتقديم سيكون يوم 30 أغسطس الجاري، وأن كلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي، سوف تقدم 54 منحة تعليمية للطلاب، بواقع منحتين لكل محافظة، كما أتاحت الجامعة للعشرة الأوائل، الحصول على منحة كاملة بجامعة زويل، قدرها 100%.