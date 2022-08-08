الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة مع تقييم بيانات اقتصادية ونتائج الشركات

سجلت الأسهم الأوروبية أفضل يوم لها في نحو أسبوعين يوم الاثنين بعد أن منيت بخسائر الأسبوع الماضي عندما أشعل تقرير قوي للوظائف في الولايات المتحدة مجددا رهانات على زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.8 بالمئة، وصعدت كل القطاعات تقريبا وفي مقدمتها تلك الحساسة لأداء الاقتصاد مثل الخدمات المالية وصناعة السيارات.

ويتحول التركيز الآن إلى بيانات التضخم في أكبر اقتصاد في العالم والتي ستصد يوم الأربعاء. وشهدت أسواق الأسهم العالمية هزة يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات زيادة قوية في التوظيف في الولايات المتحدة وهو ما يقوض الآمال بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما يخفف من وتيرة سلسلة زيادات للفائدة لترويض تضخم متسارع.

وبعد أن أنهى يوليو تموز على مكاسب تزيد على سبعة في المئة، وجد ستوكس 600 صعوبة هذا الشهر في تمديد الزخم وسط مخاوف بشأن بيانات اقتصادية قاتمة وتزايد التوتر الجيوسياسي ومخاوف بأن أسعار الفائدة قد تجعل الاقتصاد ينزلق إلى ركود.



ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات اليوم الإثنين 8 أغسطس آب في ظل متابعة المستثمرين لنتائج أعمال الشركات وصدور بيانات اقتصادية رئيسية.

وارتفع مؤشر Stoxx 600 بنسبة 0.74% إلى 438.93 نقطة، وذلك بعد إغلاق جلسة الجمعة الماضية على انخفاض بنسبة 0.8% متأثرًا بتقرير الوظائف الشهري القوي الصادر بالولايات المتحدة.

كما ارتفع مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.84% إلى 13687.69 نقطة، وارتفع CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.80% إلى 6524.44 نقطة، في حين ارتفع FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.57% إلى 7482.37 نقطة.

وسجل مؤشر Sentix لثقة المستثمرين في منطقة اليورو ارتفاعًا طفيفًا خلال أغسطس آب، لكنه لا يزال يلمح إلى احتمالات تعرض اقتصاد التكتل الموحد لركود.

وعلى مدار الشهر الجاري، صدرت إشارات مربكة على الصعيد الاقتصاد العالمي سواء انكماش الناتج المحلي الغجمالي الأميركي أو بيانات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو فضلا عن بيانات تتعلق بإنفاق المستهلكين.

وفيما يتعلق بنتائج أعمال الشركات، كشفت كل من Siemens Energy، وBioNTech، وPorsche، عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الثاني اليوم.

وقفز سهم شركة Hargreaves Lansdown للخدمات المالية البريطانية بأكثر من 7% بعد توقعات إيجابية بشأن أداء السهم.

بداية التعاملات

ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية في تعاملات اليوم، لتواصل التقدم بالقرب من أعلى مستوياتها منذ مطلع يونيو الماضي.

وبحلول الساعة 12:03 مساء بتوقيت الإمارات، صعد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.39% ما يعادل 1.7 نقطة ليبلغ مستوى 437.42 نقطة، وزاد مؤشر "يورو ستوكس 50" بنسبة 0.59% توازي 22.1 نقطة ليصل إلى 3748.3 نقطة، وذلك وفقا لبيانات الأسواق الأوروبية.

وصعد مؤشر "كاك 40" الفرنسي نحو 39.46 نقطة أو ما نسبته 0.61% ليصل إلى 6511.81 نقطة، فيما زاد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.63% ما يوازي 85.08 نقطة ليبلغ مستوى 13660.3 نقطة.

ونما مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنحو 35 نقطة أو ما نسبته 0.46% ليصل إلى مستوى 7474.13 نقطة.