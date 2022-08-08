عاجل.. تراجع كبير في سعر الذهب بمنتصف التعاملات المسائية اليوم الإثنين 8-8-2022

تراجع سعر الذهب في منتصف التعاملات المسائية اليوم، ليهبط جرام المعدن الأصفر بنحو 10 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 1065 جنيها للجرام، وذلك مع استمرار الاضطرابات في سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية.

سعر الذهب الأن:





الاوقية: 1788 دولار

سعر الذهب عيار ٢١: 1065 جنيه

سعر الذهب عيار ٢٤: 1217 جنيه

سعر الذهب عيار ١٨: 913 جنيه

سعر الذهب عيار ١٤: 712 جنيه

سعر الجنيه ذهب 8520 جنيه

سعر الذهب العالمي



ارتفعت أسعار الذهب العالمي حدود 0.2% أو ما يعادل 3 دولارات في الأوقية وصولا إلى مستويات قرب الـ 1795 دولار بينما نزل في وقت سابق إلى مستويات دون الـ 1790 دولار للأوقية، ثم تراجعت أسعار الذهب قليلا وعادت للصعود مرة أخرى.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، أن الاقتصاد أضاف 528 ألف وظيفة في شهر يوليو الماضى، ما جاء أعلى كثيرًا من التوقعات البالغة 250 ألف وظيفة.

ونجح الذهب في تسجيل مكاسب أسبوعية بفضل القلق حيال التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان، بينما أطلقت الصين عدة صواريخ قرب تايوان خلال تدريبات عسكرية.

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين بعد أن عززت بيانات التوظيف الأمريكية القوية الأسبوع الماضي احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة بشكل كبير مما أدى إلى ارتفاع عوائد الدولار وسندات الخزانة، حسب وكالة رويترز.



وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1771.74 دولار للأوقية (الأونصة) بعد تراجعه 1% في الجلسة السابقة.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1788.20 دولار.

وقال ستيفن إينيس من مؤسسة إس. بي.آي لإدارة الأصول “بدأ الذهب بشكل هاديء في الوقت الذي ما زالت فيه السوق تستوعب الآثار المترتبة على تقرير الوظائف الأمريكي القوي وإلى أي مدى سيؤثر على مجلس الاحتياطي الفيدرالى.

“أعتقد أن زيادة يوليو في الوظائف غير الزراعية ترفع احتمالات رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس في سبتمبر والتي لا بد وأن تكون سلبية بالنسبة للذهب”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 19.87 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 1.3 % إلى 920.25 دولار واستقر البلاديوم عند 2125.68 دولار.

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على انخفاض يوم الجمعة إذ تراجعت بما يقرب من 1% حيث خفف تقرير الوظائف الأمريكي المشجع من مخاوف الركود وأثار الآمال في أن يتمسك الاحتياطي الفيدرالي بمسار التضييق الصارم.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.92% إلى 1774.97 دولارًا للأونصة.

وانخفضت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.87% إلى 1791.1 دولارًا.

لكن على الصعيد الأسبوعي، حقق المعدن الأصفر مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع في TD Securities، “ارتفع الذهب مؤخرًا على أساس فكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يتحول من متشدد إلى متشائم، لكن بيانات الوظائف تظهر أن الاقتصاد الأمريكي قوي وهذا يمكن أن يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن يكون أكثر عدوانية، وهي ليست قصة جيدة للذهب”.