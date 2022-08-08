موعد قرعة دوري ابطال افريقيا 2023/2022 والقنوات الناقلة والنظام

موعد قرعة دوري ابطال افريقيا، تعد من العمليات الأكثر بحثا على موقع جوجل العالمي في مصر، لذلك يبحث الكثير لمعرفة كل ما يخص قرعة دوري ابطال افريقيا للدور التمهيدي من موسم 2023/2022.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد قرعة دوري ابطال افريقيا 2023/2022 والقنوات الناقلة، وهي على النحو التالي:-

موعد قرعة دوري ابطال افريقيا 2023/2022

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عبر موقعه الرسمي، موعد قرعة دوري ابطال افريقيا للدور التمهيدي، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس 2022.

وتنطلق قرعة دوري ابطال افريقيا 2023/2022، في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة، والساعة 5 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 6 مساءا بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

مكان قرعة دوري ابطال افريقيا 2023/2022

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إقامة قرعة دوري ابطال افريقيا للدور التمهيدي سيكون في القاهرة، ويأتي ذلك في إطار وجود مقر الكاف في مصر منذ قديم الأزل.

القنوات الناقلة لقرعة دوري ابطال افريقيا 2023/2022

ويعمل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بشكل دائم على نقل قرعة دوري ابطال افريقيا عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتذيع مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية مراسم قرعة دوري ابطال افريقيا بشكل مستمر، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة فضائيا بدءا من دور المجموعات.

نظام قرعة دوري ابطال افريقيا 2023/2022

ويشارك في قرعة دوري ابطال افريقيا 58 فريقا، تم إعفاء 6 منهم من المشاركة في الدور التمهيدي الأول (دور الـ64)، ويتم إجراء قرعة دوري ابطال افريقيا للدور التمهيدي بين الـ52 فريقا، لتُسفر عن 26 مباراة، تُقام بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل 26 فريقا إلى الدور القادم.

وسيتحدد من خلال القرعة مسارات المباريات والفرق التي قد تتواجه معا في دور الـ32 من دوري ابطال افريقيا.

مواعيد مباريات دوري ابطال افريقيا 2023/2022

وسيتم إقامة مباريات الدور التمهيدي من دوري ابطال افريقيا بين يومي 9 و11 سبتمبر ذهابا، ومن 16 إلى 18 من الشهر ذاته إيابا.

وبالنسبة لمباريات دور الـ32 من دوري ابطال افريقيا، فستقام بين يومي 7 و9 أكتوبر ذهابا، وبين 14 و16 من الشهر ذاته إيابا.