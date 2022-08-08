الولايات المتحدة تجمد أصول شركة للعملات المشفرة وتتهمها بمساعدة القراصنة

فرضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين عقوبات على شركة Tornado Cash لمزج العملات المشفرة، متهمة إياها بمساعدة قراصنة، بعضهم من كوريا الشمالية، على غسل إيرادات جرائمهم الإلكترونية.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة إن هناك تقارير بأن تورنادو كاش، وهي إحدى أكبر المنصات التي تعمل في مجال مزج العملات المشفرة، قامت بغسل أكثر من 7 مليارات دولار من العملات المشفرة منذ إنشائها في عام 2019.

تجميد أصول الشركة



يجمد الإجراء الذي اتخذ اليوم أي أصول أميركية لـ Tornado Cash ويحظر بشكل عام على الأميركيين التعامل معها.

ويقول مسؤولون أميركيون وكوريون جنوبيون إن كوريا الشمالية تسيطر على آلاف القراصنة الذين يسرقون أموالا، بما في ذلك عملات مشفرة، لتمويل برامجها للأسلحة.

سجلت العملات المشفرة تراجعات حادة خلال الربع الثاني من العام الحال،. حيث انخفضت عملة البتكوين بنسبة 58%.

وذلك في ظل تشديد البنوك المركزية لسياستها النقدية إضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

تواصل العملات الرقمية الارتفاع تزامنًا مع اندفاع بيتكوين مرة أخرى أعلى مستويات المقاومة الهامة عند 24 ألف دولار.

وقال خبراء السوق في وقت سابق، إن صمود بيتكوين في عطلة نهاية الأسبوع أعلى مستويات الـ 22 ألف دولار قد يدفع العملة الأولى في سوق التشفير صوب مستويات الـ 30 ألف دولار إذا نجحت في تجاوز مستويات الـ 24 ألف دولار.



وقفزت القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية في غضون الساعات الماضية بأكثر من 200 مليار دولار لتقترب من مستويات الـ 1.15 تريليون دولار.

بينما كانت رسملة سوق الكريبتو قد سقطت في وقت متأخر من تعاملات أمس الأحد دون مستويات التريليون دولار نزولا إلى مستويات قرب الـ 950 تريليون دولار.

وخلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين اندفعت بيتكوين لتجاوز مستويات الـ 24 ألف دولار لتقفز إلى مستويات 24.150 ألف دولار بينما نزل بيتكوين عشية أمس الأحد إلى مستويات 22.89 ألف دولار.

وترتفع بيتكوين خلال هذه اللحظات في حدود 6% بينما تسجل ارتفاعات أسبوعية في حدود 4% حيث قفزت قيمتها السوقية إلى مستويات أعلى الـ 461 مليار دولار.

وارتفعت بيتكوين في ثلاثين يومًا بنسبة 13% بينما لا تزال تنخفض بنسبة 20% خلال شهرين وبنسبة 24% خلال تسعين يومًا بينما تنخفض في حدود 25% منذ بداية العام 2022.

ودعى مات كورالو، الذي ساهم في Bitcoin Core متداولي بيتكوين إلى دعم عملتهم بدًا من الانصباب في الهجوم على العملات والمشروعات الأخرى.

وفقًا لكورالو، يؤدي هذا الموقف إلى ما وصفه بالحرب السردية، حيث تتعثر مشاريع العملات الرقمية مع بعضها البعض.

وحث المطور Bitcoiners على التركيز على الحديث عن بيتكوين وجوانبها الإيجابية والتخلي عن ثقافة مهاجمة المشاريع الأخرى التي ليست BTC.

قال مستخدم Twitter BitcoinCEOh أن "أي شيء آخر غير بيتكوين هو عملية احتيال، حيث إن بعض المشاريع تبدو شرعية لكنها في النهاية خدع في النهاية."

في يوليو، قال مايكل سايلور، مؤيد البيتكوين، في مقابلة، أن جميع شبكات نقاط البيع هي أوراق مالية وهي محفوفة بالمخاطر للغاية.

وفي المقابل يرى خبير التشفير الشهير مايكل فان دي بوب أن بيتكوين وصلت إلى مستويات سعرية مغرية للغاية.

وقال مايكل فان دي بوب يشبه إلى حد كبير التراكم على أزواج BTC و$ USD وما زلت أعتقد أنها فرصة العمر، إنها أحد الأصول التي يجب تجميعها لدورة الثور المقبل بينما انخفض بنسبة 85٪ عن ATH السابق.

وقال حساب التداول الشهير CROW مستويات أعلى، وكشف خطط لجني الأرباح فقط عند 30 ألف دولار ما دام استمرت بيتكوين في تحقيق ارتفاعات أعلى وأدنى مستويات أعلى.

بالانتقال إلى البيانات على السلسلة، فإن بلان بي، مبتكر عائلة المخزون إلى التدفق لنماذج أسعار بيتكوين، أشار مرة أخرى إلى أن أداء مؤشر القوة النسبية (RSI) في الاتجاه الصعودي،

وقد اقترح بلان بي أن مؤشر القوة النسبية قد يشير الآن إلى نهاية السوق الهابطة في 2022.

أظهرت البيانات من تريدينغ فيو أن زوج بيتكوين مقابل الدولار يرتفع مرة أخرى بالقرب من قمة نطاق التداول الثابت، وبعد عدة محاولات للاختراق فوق مقاومة النطاق عند 23.5 ألف دولار، بدا الزوج عالقًا لكن الآمال في استمرار الصعود كانت موجودة بالفعل.

وقال مصدر المراقبة على السلسلة ماتريال إنديكيتورز في جزء من آخر تحديث لها على تويتر: "نتوقع المزيد من التقلبات على مدار الأسبوع".

وأضاف ماتريال إنديكيتورز "إذا كان بإمكان ارتفاع السوق الهابط دفع بيتكوين إلى ما يزيد عن 25 ألفًا، فلن يكون هناك احتكاك كبير في النطاق بين 26 و28 ألفًا، ولكن فقدان خط الاتجاه سيكون سيئًا للآمال والأحلام الصعودية".

وفقا للتوقعات سيكون 28 ألف دولار أعلى بنسبة 20 ٪ من السعر الفوري الحالي، ويمثل أعلى مستوى خلال شهرين تقريبًا، وقد تضمنت المؤشرات المادية مخططًا يوضح خط الاتجاه المذكور عند 22 ألف دولار حول السعر الحالي الفعلي لعملة بيتكوين.

وأظهر المخطط البياني أيضًا زيادة دعم العطاء مباشرةً أسفل الموقع الفوري، بينما تكمن المقاومة الرئيسية عند 24.5 ألف دولار.

أسعار العملات الرقمية



زادت إيثريوم 6% إلى مستويات 1.8 ألف دولار بينما زادت بنسبة 8% خلال أسبوع وبنسبة 48% خلال شهر، بينما زادت بينانس كوين BNB/USD بنسبة 6% إلى مستويات 328 دولار، بينما ترتفع بنسبة 16% خلال أسبوع.

وارتفعت الريبل خلال تعاملات اليوم 3% إلى مستويات 0.38 دولار بينما ارتفعت 2 خلال أسبوع، وارتفعت كاردانو 5% إلى مستويات 0.54 دولار بينما ترتفع 6% خلال أسبوع.

وزادت سولانا لتمحو خسائرها الأسبوعية لترتفع الآن بنسبة 8% إلى مستويات 44 دولار، بينما قفزت بولكا دوت 9% إلى مستويات 9.3 دولار بينما ترتفع بنسبة 10% خلال أسبوع.

وارتفعت دوج كوين 3% إلى مستويات 0.07 دولار بينما ترتفع 4% خلال أسبوع، وارتفعت أفالانش Avalanche 12% إلى مستويات قرب لـ 30 دولار، بينما زادت 28% خلال أسبوع.

وارتفعت بوليجون ماتيك MATIC/USD 4% إلى مستويات 0.94 دولار بينما ترتفع 5% خلال أسبوع، وارتفعت شيبا إينو 5% إلى مستويات 0.0000125 دولار بينما ترتفع 6% خلال أسبوع.