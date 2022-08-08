وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع 1444 وخطوات التقديم.. لا يشترط خبرة

وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع 1444، تعد من ضمن أكثر العمليات بحثا عبر مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي في المملكة العربية السعودية، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين الراغبين في فرصة عمل مناسبة عن وظيفة لسد احتياجاتهم.

وأعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عن فتح باب التقديم على وظائف إدارية وتقنية لحملة الثانوية، والدبلوم والبكالوريوس، في إطار برنامج الإحلال والتأهيل، سعيا منها لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في منطقة الجبيل الصناعية.

ويقوم برنامج الإحلال والتأهيل بدور الرقابة على حركة توطين الوظائف، وتأكيد تحقيق النسب المطلوبة حسب النشاط، بما يتناسب مع رؤية الهيئة الملكية لإدارة المدينة، وفق برامج تدريبية للتأهيل والتوطين، وتقوم بتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع 1444 وخطوات التقديم، والمؤهلات المطلوبة، وهي على النحو التالي:-

وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع 1444

- 27 وظيفة مشغل معدات.

- 2 ميكانيكي ديزل وبنزين.

- 2 مساعد ميكانيكي.

- 1 مراقب ميكانيكا.

- 1 كهربائي سيارات.

- 1 مراقب عمال ميكانيكا.

- 1 فني تشحيم.

- 1 فني لحام.

- 1 سائق.

- 1 مشرف مراقب العمل.

- 2 مراقب عمال نظافة.

- 1 أمين مستودع.

- 1 مشغل اتصال موحد.

- 1 مشرف إداري.

- 1 إداري مكتب.

- 1 مراقب ميداني.

- 1 مراقب مواد.

- 1 مطور تطبيقات الهاتف النقال.

خطوات التقديم على وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع 1444

ويمكنكم الآن التقديم عبر منصة الهيئة الملكية للجبيل، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- قم بتسجيل الدخول على منصة الهيئة الملكية للجبيل وينبع من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

- قم باختيار الوظيفة المناسبة للمؤهل من بين الوظائف المتاحة.

- واخيرا قم بالضغط على (تطبيق).

المؤهلات المطلوبة في وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع 1444

يتم القبول على وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع 1444، المعلن عنها بشرط توفر المؤهلات العلمية التالية:

- المؤهل العلمي: (الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس) حسب الوظيفة.

- الكفاءة المتوسطة لشغل الوظيفة.