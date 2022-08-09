فإني قريب (21).. أدعية النبي محمد للثبات على الطاعة والعلم

علمنا رسول الله الكثير من الدعاء، للثبات على الطاعة والعلم، ودفع شر الشياطين، وأعوانهم من البشر، إليك عزيز قارئ "الفجر" باقة من تلك الأدعية.

أدعية الرسول

اللهم إني أعوذ بك من منكَرات الأخلاق، والأعمال، والأهواء)؛ (حديث صحيح) (صحيح الترمذي - للألباني

اللهم انفَعْني بما علَّمتَني، وعلِّمني ما ينفعني، وزِدْني علمًا)؛ (حديث صحيح) (صحيح الترمذي - للألباني.

اللهم فاطرَ السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، ربَّ كل شيءٍ ومليكَه، أعوذ بك مِن شر نفسي، ومن شر الشيطان وشِركِه، وأن أقترف على نفسي سوءًا، أو أجُرَّه إلى مسلمٍ)؛ (حديث صحيح) (صحيح الترمذي للألباني.

اللهم متِّعْني بسمعي وبصري، واجعَلْهما الوارث مني، وانصُرْني على من يظلِمُني، وخُذْ منه بثأري)؛ (حديث حسن) (صحيح الترمذي - للألباني

اللهم اكفِني بحلالك عن حرامِك، وأغنِني بفضلِك عمَّن سواك)؛ (حديث حسن) (صحيح الترمذي للألباني).

اللهم بعِلمِك الغيبَ، وقدرتِك على الخَلْق، أحيِني ما علمتَ الحياة خيرًا لي، وتوفَّني إذا علِمتَ الوفاة خيرًا لي)؛ (حديث صحيح) (صحيح النسائي - للألباني -).

أسألك خشيتَك في الغيب والشَّهادة، وكلمةَ الإخلاص في الرِّضا والغضب، وأسألك نعيمًا لا ينفَدُ، وقرةَ عينٍ لا تنقطع)؛ (حديث صحيح) (صحيح النسائي -).

أسألك الرِّضاءَ بالقضاء، وبَرْدَ العيش بعد الموت، ولذةَ النظر إلى وجهك، والشوقَ إلى لقائك)؛ (حديث صحيح) (صحيح النسائي - للألباني -).

أعوذُ بك مِن ضرَّاءَ مضرةٍ، وفتنةٍ مضلَّةٍ، اللهم زيِّنَّا بزينةِ الإيمان، واجعَلْنا هداةً مهتدين)؛ (حديث صحيح) (صحيح النسائي - للألباني -).

اللهم اهدِني وسدِّدْني)؛ (حديث صحيح) (صحيح النسائي - للألباني )

اللهم اغفِرْ لحيِّنا وميِّتنا، وشاهدِنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذَكَرِنا وأُنْثانا، اللهم مَن أحييتَه منا فأحيِه على الإسلام، ومَن توفَّيتَه منا فتوَفَّهُ على الإيمان)؛ (حديث صحيح) (صحيح ابن ماجه - للألباني -).

اللهم اغفِرْ لي ذَنبي، ووسِّعْ لي في داري، وبارِكْ لي فيما رزقتَني)؛ (حديث حسن) (صحيح الجامع - للألباني -).

اللهم إني أعوذُ بك أن أُشرِكَ بك وأنا أعلمُ، وأستغفرُك لِما لا أعلم)؛ (حديث صحيح) (صحيح الأدب المفرد للألباني).

اللهم احفَظْني بالإسلام قائمًا، واحفَظْني بالإسلام قاعدًا، واحفظني بالإسلام راقدًا، ولا تُشمِتْ بي عدوًّا حاسدًا، اللهم إني أسألُك مِن كل خيرٍ خزائنُه بيدِك، وأعوذ بك مِن كل شر خزائنُه بيدك)؛ (حديث حسن) (صحيح الجامع - للألباني -).

اللهم قِني شرَّ نفسي، واعزِمْ لي على أرشَدِ أمري)؛ (حديث صحيح) (السلسلة الصحيحة - للألباني -).

اللهم إني أعوذ بك مِن يومِ السَّوء، ومِن ليلة السَّوء، ومن ساعة السَّوء، ومن صاحب السَّوء، ومن جار السَّوء في دار المقامة))؛ (حديث حسن) (صحيح الجامع - للألباني -).

اللهم كما حسَّنْتَ خَلْقي، فحسِّنْ خُلُقي)؛ (حديث حسن) (صحيح الجامع - للألباني -)

أتوب إلى الله، وأستغفرُه)؛ (حديث صحيح) (مسند أحمد -

اللهم لك الحمدُ كلُّه، اللهم لا قابضَ لما بسطْتَ، ولا مقرِّب لما باعدتَ، ولا مباعدَ لما قرَّبتَ، ولا معطيَ لما منعتَ، ولا مانع لما أعطيتَ، اللهم ابسُطْ علينا من بركاتِك، ورحمتك، وفضلِك، ورزقك)؛ (حديث صحيح) صحيح الأدب المفرد - للألباني.

اللهم إني أسألك النعيمَ المقيم، الذي لا يحُول ولا يزُول)؛ (حديث صحيح) (صحيح الأدب المفرد - للألباني

اللهم حبِّبْ إلينا الإيمانَ، وزيِّنْه في قلوبنا، وكرِّهْ إلينا الكفرَ والفسوق والعِصيان، واجعَلْنا مِن الراشدين)؛ (حديث صحيح) (صحيح الأدب المفرد - للألباني - ).

اللهم إني أسألُك مِن فضلك ورحمتِك؛ فإنه لا يملِكُها إلا أنتَ)؛ (حديث صحيح) (السلسلة الصحيحة - للألباني

اللهم إني أسألك بعزَّتِك أن تُنجِيَني مِن النار)؛ (حديث صحيح) (السلسلة الصحيحة - للألباني.

يا ولِيَّ الإسلامِ وأهلِه، ثبِّتْني به حتى ألقاك)؛ (حديث حسن) (السلسلة الصحيحة - للألباني.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرُك وأتوب إليك)؛ (حديث صحيح) صحيح الترمذي للألباني