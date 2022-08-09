أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 9-8-2022 (تحديث جديد)

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري اليوم الثلاثاء 9-8-2022، حيث وصل متوسط سعر طن الحديد ضمن مواد البناء حاليا بالأسواق للمستهلك بين 18200 جنيه 18400 جنيه بعد أن وصل في وقت سابق عقب الأزمة الروسية الأوكرانية إلى 21 ألف جنيه، بينما سجل سعر الطن 15300 يوم 14 مارس الماضي قبل موجة الزيادة الكبيرة، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها وتأثيراتها الاقتصادية على كافة دول العالم، والتي أثرت على أسعار الحديد والأسمنت.



ورغم تثبيت سعرالحديد خلال أغسطس، قامت إحدى الشركات برفع أسعار الحديد في الأسواق حيث تفاجئ السوق برفع بقيمة طن الحديد 400 جنيه في الطن.



وسجلت أسعار الحديد ارتفاعا بعد وصول سعر طن حديد بشاي إلى 17900 جنيه تسليم أرض المصنع، مقارنة مع أسعار الشركة نهاية شهر يوليو الماضي 17500 جنيه لحديد بشاي.



فيما استقرت أسعار الأسمنت ضمن أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت، خلال الفترة الماضية حول 1200 و1400 جنيه، وذلك بعد موجة صعود سابقة وصلت إلى 2000 جنيه للطن للمستهلك.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022:

سعر طن حديد عز 17750 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد السويس 17570 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 17570 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المراكبي 17550 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد العشري 17500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 200 إلى 400 جنيهًا حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع

توقعات اسعار الحديد





وتشير التوقعات إلى إحتمالية هبوط محدود في سعر طن الحديد بالسوق المصري، في ظل توقعات بنك "جولدمان ساكس" هبوط سعر خام الحديد 70 دولارًا و85 دولارًا للطن، على التوالي، من 90 دولارًا و110 دولارات للطن خلال الفترة من 3 إلى 6 أشهر المقبلة.



وأرجعت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، تواصل التراجع فى أسعار منتج حديد التسليح بالمصانع المحلية مطلع هذا الشهر، إلى الهبوط الملحوظ فى أسعار خام البيلت بالبورصات والأسواق العالمية وتحديدًا بالسوق الروسية، حيث يسجل سعر الطن حاليًا من خام البيلت 570 دولارًا للطن مقابل 820 دولارًا مع بداية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر



أسمنت المسلح 1355 جنيها للطن بعد 1340 جنيها الأسبوع الماضي.

أسمنت النصر 1335 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1315 جنيه للطن

اسمنت وادى النيل 1340 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 1350 جنيها للطن

أسمنت أسوان 1315 جنيه للطن

أسمنت سيناء 1315 جنيها للطن

أسمنت حلوان 1360 جنيها للطن

أسمنت السويدى 1370 جنيها للطن

أسمنت العسكري بني سويف 1290 جنيها للطن

سعر طن الجبس

جبسينا سيناء 850 - 860 جنيها.



العامرية 650 - 655 جنيها.



السويس 580 - 580 جنيها



الدولية 700 - 710 جنيهات.



نجوم سيناء المعمار 690 - 690 جنيها.



سعر متر الرمل

بلغ سعر متر الرمل نحو 190-250 جنيها.



سعر متر الزلط

الفينو يتراوح من 185 - 200 جنيه.



الكبير يتراوح من 140 - 160 جنيها.



سعر مكعب الزلط يصل إلى 150 جنيها.



متر الزلط نحو السن بسعر 125 جنيها.



سعر الطوب الأحمر





أسمنتى مصمت 25×12.5×6 سم ألف طوبة 1050 جنيها.



أسمنتى مفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة 6500 جنيه.



أسمنتى مفرغ 40×20×20 سم ألف طوبة 4900 جنيه.



طفلى مثقب 25×12×6.5 سم ألف طوبة 1595 جنيها.



طفلى مثقب 25×12×13سم ألف طوبة 2218 جنيها.



رملي وردي 25×12×6 سم ألف طوبة 2060 جنيها.



رملي خفيف 60×20×20 سم م3 950 جنيها.



صادرات مواد البناء المصرية

ارتفعت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية بنسبة 36% خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2022، لتسجل 2،558 مليار دولار في مقابل 1،883 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات إنه استحواذ 10 دول على 65،5% من إجمالي صادرات قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية بقيمة 1،677 مليار دولار في مقابل 1،035 مليار دولار بنمو 62%.



وأظهر التقرير أن "الإمارات المتحدة العربية" تعد أكبر مستوردي مواد البناء من مصر خلال أول 4 أشهر من العام الجاري بقيمة 456 مليون دولار في مقابل 119 مليون دولار بنفس الفترة من العام الماضي بنمو 283%، لتستحوذ على 17،8% من إجمالي صادرات القطاع.



