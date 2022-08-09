بإطلالة رقيقة.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور

تصدرت النجمة ياسمين عبدالعزيز، تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث نشرت صورة له عبر حسابها على إنستجرام، وحظيت الصورة على العديد من لإعجابات.

ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور

وظهرت ياسمين عبد العزيز في الصورة بإطلالة رقيقة، خطفت نحوها الأنظر، وبدأت التعليقات على الصورة تزداد، حيث ظهرت في الصورة وهي مرتدية تي شيرت كط باللون الأسود، ونسقت معه كارديجان بالألوان المبهجة، وبدت بتسريحة الشعر المنسدل، مع اكسسوارات بسيطة حول الرقبة.

ياسمين عبد العزيز

تعليق أحمد العوضي على صورة ياسمين عبد العزيز

وعلق الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز، علي صورتها الأخيرة التي نشرتها عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، بأشكال القلوب باللون الأحمر.

تعليقات الجمهور على صورة ياسمين عبد العزيز الآخيرة

وجاءت تعليقات الجمهور على الصورة، كالتالي: "القمر طلع"، "وحش الكون"، "قمر عسل"، "يا قلبي على الجمال"، "بنحبك أوي"، "ما شاء الله على جمالك"، "أحلى روح وخفة دم وقمر"، "الله يحميكي ويحفظك يا قلبي".

ياسمين عبد العزيز تستعد لمسلسل جديد

تستعد الفنانة ياسمين عبد العزيز لمسلسل جديد لها مع الفنان أحمد العوضي، وهذا ما أعلنه الفنان أحمد العوضي عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» حيث نشر صورة لهما، وقال: «في رمضان 2023 وحش الكون والخديوي راجعين بمسلسل جديد ان شاء الله يليق بالجمهور الغالي، تأليف ناصر عبر الرحمن، إخراج مصطفي فكري، إنتاج سينرجي ( تامر مرسي)»

آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

وكان آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي مسلسل «اللي مالوش كبير» في رمضان 2021، وشارك في بطولته خالد الصاوي، ودينا فؤاد وغيرهم، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.