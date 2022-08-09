التفاصيل الكاملة حول تظلمات الثانوية العامة 2022.. الرابط والرسوم وموعد الانتهاء

تظلمات الثانوية العامة 2022.. يبحث عن تفاصيلها العديد من الطلاب الذين خالفهم الحظ ولم يقف معهم، حتى لم يحصلوا على أعلى الدرجات، على الرغم من اجتهادهم في المواد طوال العام الدراسي 2022، وعن الرابط والرسوم وموعد انتهاء تسجيل البيانات كل هذا سنعرضه لكم في السطور التالية عبر موقع بوابة الفجر الإلكترونية.

رابط تظلمات الثانوية العامة 2022

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الرابط الإلكتروني الخاص بتلقي تظلمات الثانوية العامة 2022، وهذا بعد انتهاء الطلاب من معرفة نتيجة الثانوية العامة 2022، وخاصة الذين لم يحصدو خلال العام الدراسي الدرجات التي كانوا يعتقدون أنهم سيحصلون عليه، ومن خلال هذا الرابط يمكنكم التقدم للتظلمات بسهولة ((هنا))

تظلمات الثانوية العامة 2022.. خطوات التظلم على النتيجة

وحرصت وزارة التربية ولتعليم والتعليم الفني، متابعة التفاصيل مع الطلاب وإرشادهم بالخطوات التي يمكنهم السير على نهجها لإرسال التظلم على النتيجة، حيث كشفت عن موقع مخصص لتلقي الشكاوى، حتى خطوات التسجيل ورسوم السداد.

- يتوجه الطالب إلى مقر الكنترول الرئيسي بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

- الالتزام بالحضور في الموعد المحدد.

- تقديم صورة من البطاقة الشخصية للطالب وأخرى خاصة بولي الأمر.

- مراجعة البابل شيت وورقة الإجابة.

- يدون الطالب ملاحظاته في نموذج الملاحظات ويوقع عليها.

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022

وفرضت وزارة التعليم رسومًا مالية قدرها 300 جنيه للمادة الواحدة، وفي حالة حصول الطلاب على لدرجات التي يستحقونها وفي حالة كان هناك درجات لهم في الكنترول سيتم إعادة لهم المبلغ الذي تم دفعه وهو 300 جنيه للمادة الواحدة.

موعد انتهاء تلقي تظلمات الثانوية العامة 2022

يستمر تلقي تظلمات الثانوية العامة 2022 لمدة 10 أيام، أي أن الوزارة تغلق الباب أمام تلقي الشكاوى بحلول يوم 18 من شهر أغسطس الجاري.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وحصلت بوبة الفجر الإلكترونية على نشر نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث تابع الطلاب كفة التفاصيل خلال الفترة الماضية وعرضنا كافة المعلومات ولأخبار الخصة بنتيجة الثانوية العامة 2022، كما حرصت الفجر على تقديم تغطية إخبارية كاملة على مدار 24 ساعة، حتى إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، ونسبة النجاح في الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021-2022 بلغت 75.04%، وهي أعلى من العام الماضي والتي كانت 74% وشعبة علمي علوم بلغت 78.32%، وفي شعبة علمي رياضة 81%، وفي الأدبي 68.39%، ولمزيد من التفاصيل زوروا هذا الرابط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا