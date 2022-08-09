الأرصاد: طقس حار اليوم وارتفاع في نسبة الرطوبة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها اليومي عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموفق 9 من أغسطس، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل الحرارة رطب على باقى الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقع حدوثها اليوم:

ارتفاع نسبة الرطوبة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع نسبة الرطوبة بقيم تتراوح بين ( 4:2 )درجات، مما يؤدي إلى زيادة الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل.



نشاط الرياح

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حدوث نشاط للرياح علي معظم الأنحاء حتي نهاية الأسبوع.

وتكون الرياح شمالية غربية علي مسطح البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، ويؤدي هذا إلى ارتفاع الامواج علي كلا البحرين ؛حيث يصل ارتفاع الامواج علي البحر الاحمر 1.75_2.25 متر، والبحر المتوسط1_1.75متر، وتكون الرياح شمالية علي شمال وجنوب الصعيد مما يعطي شعور أفضل بحرارة الطقس خاصة فترة الليل.

سقوط الأمطار

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار فرص سقوط الامطار على مدينتي حلايب وشلاتين، بنسبة تصل إلى 30%.

وكشف خبراء الأرصاد أن سبب سقوط الأمطار يرجع إلى ارتفاع الحزام المدارى لأعلى والذى يتسبب فى سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية، وقد تؤدى إلى حدوث السيول على منابع النيل فى إثيوبيا والسودان والحدود الجنوبية لمصر.

شبورة مائية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية وجود شبوره مائية صباحا علي الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها بيان بدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء علي بعض محافظات الجمهورية وهي كالتالي:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة.

الإسكندرية العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة.

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة.

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.

السويس العظمى 35 درجةو الصغرى 24 درجة.

العريش العظمى 32 درجة والصغرى24 درجة

شرم الشيخ العظمى 41 درجة والصغرى29 درجة.

الغردقة العظمى39 درجةو الصغرى28 درجة.

مرسي علم العظمى40 درجةوالصغري 28 درجة.