مصاريف جامعة نيو جيزة 2022-2023 جميع الكليات والأقسام والأوراق المطلوبة وطريقة التقديم

تنشر لكم بوابة الفجر لكم قيمة أسعار مصاريف كليات جامعة نيو جيزة الخاصة 2022-2023، كذلك كل الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة نيو جيزة كلية الطب والصيدلة والتجارة والاقتصاد ودرجات تنسيق القبول في الكليات بالجامعة وكذلك شروط القبول والمتطلبات الأكاديمية لالتحاق طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية بالجامعة، وذلك للعام الدراسي 2022-2023.

عنوان جامعة نيو جيزة الخاصة في مصر

تقع جامعة نيو جيزة في الكيلو 22 على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وهي جامعة معتمدة من وزارة التعليم العالي، حيث تقبل طلاب الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية واجنبية، وذلك في عدد من الكليات الخاصة التابعة للجامعة، وهي كلية الطب وكلية طب الأسنان وكلية الصيدلة، ويمكنكم الاتصال برقم تليفون 16623 الخاص الساخن الخاص بالجامعة لمزيد من المعلومات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات الخاصة بجامعة نيو جيزة 2022

– يتم التقديم في مقر الجامعة وملئ استمارة البيانات مع تقديم ملف الطالب والذي يحتوي على الأوراق التالية: -

– شهادة الميلاد الأصلية.

– صورة بطاقة الشخصية للطلاب المصريين، وصورة من جواز السفر (اختياري للمصري والمطلوب للطلاب الدوليين).

– 4 صور بحجم جواز السفر.

– النموذج العسكري 2 (للطلاب المصريين الذكور).

– شهادة طبية من مستشفي حكومية أو التأمين الصحي أو عيادة معترف بها.

شروط درجات اختبار اللغة الانجليزية قبل القبول بجامعة نيو جيزة 2022

يذكر أن اللغة الإنجليزية هي لغة الدراسة الأساسية في جامعة نيو جيزة NGU الخاصة، ويجب تقديم كفاءة اللغة الإنجليزية التي يجب مراعاتها للقبول سواء اختبار تويفل أو ما يعادله، بحيث يكون صالح وقت تقديم طلب القبول بالجامعة كما أوضحنا معكم في موقع خمـس خطوات من قبل خطوات وأيضا في هذا الموضوع مشيرة إلى أن اختبارات القدرات في اللغة الإنجليزية للقبول في New Giza University لكل كلية هي: TOEFL IBT بحد أدنى 80 درجة، وIELTS Academic: بحد أدنى 6.5 درجة، كذلك فأن الحد الأدنى لاختبارات القدرات الخاصة بكلية الصيدلة، هي TOEFL ITP ٤٥٠ درجة، وTOEFL IBT ٤٦ درجة، وIELTS Academic ٥.٥ درجة.

مصاريف كلية الطب جامعة نيو جيزة 2022

وتم تحديد قيمة المصروفات للعام الدراسي المقبل، على أن تتصدر مصاريف كلية الطب جامعة نيو جيزة 2022-2023 القائمة بـ 178 ألف جنيه تسدد على 3 دفعات على النحو التالي:

الدفعة الأولى: 71،200 جنيه.

الدفعة الثانية: 53،400 جنيه.

الدفعة الثالثة: 53،400 جنيه.

مصاريف كلية طب أسنان جامعة نيو جيزة 2022

وتبلغ مصاريف كلية طب أسنان جامعة نيو جيزة 2022-2023 القيمة التالية:

الإجمالي: 178 ألف جنيه.

الدفعة الأولى: 67،200 جنيه.

الدفعة الثانية: 50،400 جنيه.

الدفعة الثالثة: 50،400 جنيه..

مصاريف كلية الأعمال المالية والتجارية جامعة نيو جيزة 2022

وتم تحديد قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل، حيث تصل مصاريف كلية الأعمال المالية والتجارية جامعة نيو جيزة 2022-2023 أو المعرفة أيضًا بـ إدارة الأعمال إلى 125 ألف جنيه مصري، على الأقساط الآتية:

الدفعة الأولى: 50 ألف جنيه.

الدفعة الثانية: 37،500 جنيه.

الدفعة الثالثة: 37،500 جنيه.

مصاريف كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة نيو جيزة 2022

وتبلغ مصاريف كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة نيو جيزة 2022-2023 للقبول في العام الدراسي القادم 125 ألف جنيه، تدفع كالتالي:

القسط الأول: 50 ألف جنيه.

القسط الثاني: 37،500 جنيه.

القسط الثالث: 37،500 جنيه.

مصاريف كلية تكنولوجيا المعلومات جامعة نيو جيزة 2022

قيمة مصاريف كلية تكنولوجيا المعلومات جامعة نيو جيزة 2022-2023 تبلغ 120 ألف جنيه يتم دفعها على الدفعات الآتية:

الدفعة الأولى: 48 ألف جنيه.

الدفعة الثانية: 36 ألف جنيه.

الدفعة الثالثة: 36 ألف جنيه.

مصاريف كلية الهندسة جامعة نيو جيزة 2022

أما عن قيمة المصروفات التي أعلنتها إدارة الجامعة والتي يكون عليها إقبال كبير من الطلاب، فقد وصلت مصاريف كلية الهندسة جامعة نيو جيزة 2022-2023 إلى 135 ألف جنيه، يتم دفعها كما يلي:

الدفعة الأولى: 54 ألف جنيه.

الدفعة الثانية: 40،500 جنيه.

الدفعة الثالثة: 40،500 جنيه.