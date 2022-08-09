صادرات مصر غير البترولية ترتفع 20% في النصف الأول من 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر


ارتفعت صادرات مصر غير البترولية بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى أكثر من 19 مليار دولار مقارنة بنحو 16 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية عن استحواذ قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة على نحو 22% من إجمالي الصادرات بقيمة 4.3 مليار دولار بنمو يتجاوز 35%.

واستحوذ قطاع مواد البناء على نحو 19% من الصادرات بقيمة 3.7 مليار دولار.

وخلال العام الماضي وصلت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لأول مرة إلى 32.1 مليار دولار مقابل 25.4 مليار دولار في 2020، بزيادة 26%، وفقا لبيانات وزارة التجارة المصرية.

كما 
أعلن المجلس التصديري للطباعة والتغليف، ارتفاع صادرات القطاع بالنصف الأول من 2022 لتسجل 614.6 مليون دولار مقابل 449.4 مليون دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 37% في أول 6 أشهر من العام الجارى.

وكشف التقرير الشهرى للمجلس التصدير، أن قطاع التغليف حقق نسبة نمو 30 % لتسجل الصادرات في هذا القطاع 363.9 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2022 مقابل 280.1 مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجلت صادرات قطاع الورق كاملة 232.5 مليون دولار مقابل 142.3 مليون دولار بنسبة نمو 36%.


وأشار المجلس إلى أن صادرات قطاع الكرتون المضلع سجلت 23.6 مليون دولار خلال أول 6 أشهر من 2022 مقابل 18.09 مليون دولار في النصف الأول من 2021 بنسبة صعود 30 %.

وأوضح تقرير المجلس، أن صادرات الكرتون غير المضلع 16.3 مليون دولار بالنصف الأول من 2022 مقابل 5.3 مليون دولار بالنصف الأول من 2021 بنسبة ارتفاع 208%.

في ذات السياق حققت صادرات قطع الشنط الورق نسبة نمو 158% لتسجل 3.10 مليون دولار بالنصف الأول من 2022 مقابل 1.2 مليون دولار بالفترة ذاتها من العام الماضي 2021، وارتفعت صادرات الشنط النسيجية بنسبة 18 % لتسجل 26.9 مليون دولار مقابل 22.8 مليون دولار.

وبلغت صادرات قطاع التغليف المرن ما قيمته 223.8 مليون، دولار خلال النصف الأول من 2022 مقابل 171.3 مليون دولار بنسبة صعود 31%، في حين سجلت صادرات قطاع اللدائن 71.5 مليون دولار 63.7 مليون دولار بنسبة ارتفاع 12%.

وكشف المجلس أن صادرات طباعة الكتاب سجلت 5.6 مليون دولار بالنصف الأول من 2022 مقابل 4.9 مليون دولار بالفترة المماثلة في العام الماضي بنسبة 14%

 

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