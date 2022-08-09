الذهب يرتفع في انتظار بيانات التضخم الأميركي





ارتفع الذهب في المعاملات الفورية في خلال جلسة تداولات اليوم الثلاثاء 9 أغسطس آب مع ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أميركية هذا الأسبوع بشأن التضخم قد تعطي مزيدا من الوضوح بخصوص خطط الفدرالي الأميركي لرفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 11.50 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.12% إلى 1791.1 دولار للأونصة.

وارتفعت أسعار الذهب أمس الاثنين صوب أعلى مستوى في شهر بلغته في الأسبوع الماضي مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد موجة صعود أعقبت تقرير وظائف أمريكي قوي يوم الجمعة.

وتترقب الأسواق تقرير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو تموز الذي يصدر غدا الأربعاء.

ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض التضخم إلى 8.7% من 9.1% في

يونيو حزيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت العقود الآجلة بالنسبة الفضة 0.05% إلى 20.62 دولار للأونصة، وكذلك البلاتين 0.54% إلى 939.8 دولار للأونصة.

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9 اغسطس 2022 خلال بداية التعاملات الصباحية عند سعر إغلاق أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 1070 جنيها للجرام، وذلك مع استمرار الاضطرابات في سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية.

سعر الذهب الأن:



استقر سعر الذهب في ختام التعاملات، ليسجل ذهب عيار 21 سعر 1070 جنيهًا، كما سجل ذهب عيار 24 سعر 1222.75 جنيه، فيما سجل ذهب عيار 18 سعر 917.25 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 8560 جنيهًا.

سعر الدولار عالميا



هبط الدولار، امس الاثنين، أمام العملات الأخرى، وخسر بعض المكاسب التي حققها على خلفية بيانات توظيف قوية في الولايات المتحدة، والتي صدرت يوم الجمعة.

وعززت بيانات التوظيف الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع الأسبوع الماضي قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية.

ورأى المتداولون البيانات على أنها مؤشر على احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بدرجة أكبر لمواجهة التضخم.

لكن هذا الصعود تراجع في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الاثنين، مع تراجع مؤشر الدولار إلى 106.25 بحلول الساعة 07:50 بتوقيت غرينتش، بانخفاض 0.4 بالمئة خلال اليوم، وذلك مقارنة بتسجيله أعلى مستوى له منذ عشرة أيام يوم الجمعة عند 106.930.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجع التضخم السنوي إلى 8.7 بالمئة في يوليو مقارنة مع 9.1 بالمئة سابقا.

وتعافى الدولار الأسترالي بعد خسائره يوم الجمعة، وبحلول الساعة 0751 بتوقيت غرينتش، ارتفع 0.9 بالمئة في اليوم إلى 0.697 دولار، كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.627 دولار.

وانخفض الدولار مقابل العملة اليابانية إلى 134.945 ين.

وتراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو مجددا بعد أن ارتفعت في أعقاب صدور بيانات التوظيف يوم الجمعة، وبدا أن السندات الإيطالية تجاهلت قرار وكالة موديز بخفض النظرة المستقبلية لإيطاليا.

وارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 1.02095 دولار.

وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1.2118 دولار.