نتيجة مباراة بيراميدز وغزل المحلة اليوم 9-8-2022 بالدوري

يحل نادي بيراميدز ضيفا على غزل المحلة في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز في ظل اختلاف الصراع بين الفريقين ما بين أهل القمة والقاع مع بداية هذه المباراة في الساعة السادسة والنصف مساء حسب توقيت القاهرة الموافق الساعة السابعة والنصف مساء حسب توقيت مكة المكرمة والمقرر نقلها عبر قناة أون تايم سبورتس 2 بالنظر إلى أن مباراة الزمالك ومصر المقاصة سيتم نقلها من خلال الاستديو التحليلي المبكر على قناة أون تايم سبورتس 1 وإن كانت هذه المواجهة تقام بشكل خاص بين اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز الباحث عن العودة بالثلاث نقاط من الغزل في عقر دار زعيم الفلاحين من أجل الاستمرار في مطاردة نادي الزمالك على لقب الدوري المصري الذي يسير فيه بسرعة الصاروخ في عام 2022 مع المدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا الذي فرض شخصيته على جميع المدربين في الكرة المصرية خلال هذا الموسم.





نتيجة مباراة بيراميدز وغزل المحلة





وينتشي نادي بيراميدز بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري في الوقت الحالي برصيد 62 نقطة خلف الزمالك المتصدر برصيد 69 نقطة وهو يريد تحقيق الفوز بالثلاث نقاط من أجل تضييق الفارق إلى 4 نقاط على أمل أن يتعثر الفريق الأبيض عندما يلعب مع مصر المقاصة بعد انتهاء هذا اللقاء خاصة أن بيراميدز كان قد فاز على البنك الأهلي بهدف نظيف ثم خسر من الزمالك بثلاثية نظيفة قبل أن يفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف لذلك فإنه يطمع في كرم نادي غزل المحلة مع المدرب مصطفى عبده في هذه الليلة.







ويغيب عن بيراميدز ضد غزل المحلة الثنائي عبد الله السعيد ورمضان صبحي لظروف الإنذار الثالث في اللقاء الماضي أمام غزل المحلة لذلك فمن المؤكد أن إسلام عيسى وإيريك تراوري سيكونان البديلين الأمثلين لهما في مواجهة زعيم الفلاحين داخل محافظة الغربية.









أما غزل المحلة ضد بيراميدز فإنه يحتل المركز الرابع عشر برصيد 30 ويعنيه في المقام الأول ضرورة تحقيق الفوز من أجل الابتعاد عن نادي إيسترن كومباني صاحب المركز الخامس عشر من المسابقة المحلية خاصة أن صراع الهبوط أصبح أقوى من صراع أهل القمة بين المحلة والمقاولون العرب وإيسترن كومباني والجونة.

