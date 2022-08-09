الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

انخفضت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء بينما ينتظر المستثمرون في حذر بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق هذا الأسبوع بحثا عن إشارات إلى التحركات القادمة للبنك المركزي الأمريكي بشأن زيادات أسعار الفائدة.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 0.6 بالمئة، ماحيا كل مكاسبه تقريبا التي سجلها في أفضل جلسة له في نحو أسبوعين يوم الاثنين.

وجاءت أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة في مقدمة القطاعات الخاسرة في جلسة اليوم وسط زيادة في عوائد السندات بينما رفع المستثمرون رهاناتهم على زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر أيلول واحتسابهم أيضا فرصة مرتفعة لزيادة قدرها 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الشهر القادم.

وهبطت أيضا أسهم القطاعات الحساسة للاقتصاد مثل التعدين وصناعة السيارات بعد أن كانت بين أكبر الرابحين في الجلسة السابقة.

وخالفت أسهم البنوك الأوروبية اتجاه السوق لتغلق مرتفعة 0.1 بالمئة.

وتعثر ستوكس 600 هذا الشهر بعد أن سجل قفزة بلغت سبعة بالمئة في يوليو تموز، متأثرا بمخاوف أثارتها بيانات اقتصادية قاتمة وتزايد التوتر الجيوسياسي والقلق من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يدفع الاقتصاد إلى ركود.

تراجعت الأسهم الأوروبية عند ختام تعاملات جلسة الثلاثاء التاسع من أغسطس آب بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا التي تراجعت بنحو 3.2%، ورغم مكاسب أسهم شركات النفط والغاز التي ارتفعت بنسبة 1.2%.

وفي نهاية جلسة التداولات، تراجع مؤشر STOXX600 بنحو 0.62% إلى 436 نقطة فيما تراجع DAX الألماني بنحو 1.12% عند 13534 نقطة.

وارتفع FTSE البريطاني بأقل من 0.1% إلى 7488 نقطة وتراجع CAC الفرنسي بنسبة 0.53% عند 6490 نقطة.

وتتجه الأنظار الأسبوع الجاري نحو تقرير التضخم الأميركي والمقرر صدوره غدًا الأربعاء والذي يعد محركًا رئيسيًا لقرارات الاحتياطي الفدرالي.

فيما كشفت البيانات الاقتصادية في المملكة المتحدة ارتفاع مبيعات التجزئة بنحو 1.6% في يوليو تموز.

هذا وتراجع سهم الشركة المقدمة لخدمات مساحات العمل IWG بنحو 11% بعدما كشف نتائج أعمالها النصف فصلية.

التعاملات المبكرة:

هبطت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية خلال تداولات اليوم، متراجعة عن أعلى مستوياتها في أسبوعين.

وبحلول الساعة 12:01 مساء بتوقيت الإمارات، انخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.28% ما يعادل 1.24 نقطة ليبلغ مستوى 437.69 نقطة، ونزل مؤشر "يورو ستوكس 50" بنسبة 0.33% توازي 12.28 نقطة ليصل إلى 3744.94 نقطة، وذلك وفقا لبيانات الأسواق الأوروبية.

وهبط مؤشر "كاك 40" الفرنسي نحو 9.9 نقطة أو ما نسبته 0.14% ليصل إلى 6515.18 نقطة، فيما انخفض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.38% ما يوازي 51.7 نقطة ليبلغ مستوى 13635.99 نقطة.

وتراجع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنحو 5.72 نقطة أو ما نسبته 0.07% ليصل إلى مستوى 7476.65 نقطة.

وراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم لتنهي وتيرة مكاسب استمرت لنحو 4 جلسات متتالية.

وأغلق مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق المالية منخفضا بنسبة 0.88% أو ما يعادل 249.28 نقطة ليصل إلى 27999.96 نقطة متخليًا عن أعلى مستوى حققه في جلسة أمس منذ 29 مارس الماضي، فيما نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.74% توازي 14.39 نقطة ليغلق عند مستوى 1937.02 نقطة.

في المقابل، تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية مع ارتفاع مؤشر "إي إس آي" المركب في التعاملات المتأخرة ببورصة شنغهاي بنحو 10 نقاط أو ما نسبته 0.33% ليقفل عند 3247.56 نقطة، فيما انخفض مؤشر هانج سينج الصيني بنسبة 0.07% توازي 13.67 نقطة ليصل إلى مستوى 20031.47 نقطة.

وزاد مؤشر بورصة بومباي سينكس خلال التعاملات بنحو 465.14 نقطة أو ما نسبته 0.8% ليصل إلى 58853.07 نقطة.