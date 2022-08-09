تراجع طفيف في أسعار النفط مع توقف الإمدادات من روسيا ومخاوف الركود

أغلقت أسعار النفط على انخفاض طفيف يوم الثلاثاء بعد جلسة متقلبة تجاذبت فيها السوق بين مخاوف حيال تباطؤ اقتصادي قد يقلص الطلب وأنباء بأن بعض صادرات الخام جرى تعليقها في خط الأنابيب دروجبا من روسيا إلى أوروبا والذي يمر عبر أوكرانيا.

وتتعرض أسعار النفط لضغوط منذ أسابيع مع تزايد المخاوف إزاء ركود قد يخفض الطلب على الخام.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 34 سنتا، أو 0.4 بالمئة، لتسجل عند التسوية 96.31 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 26 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 90.50 دولار للبرميل.

وقالت روسيا إن صادرات النفط إلى أوروبا عبر الجزء الجنوبي من خط أنابيب دروجبا عُلقت منذ أوائل أغسطس آب لأن العقوبات الغربية منعتها من دفع رسوم العبور.

وتتعرض أسعار النفط لضغوط مرتبطة بمسعى أخير للدول الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وبحسب بيانات لتتبع الناقلات، فإن صادرات الخام الإيرانية منخفضة بما لا يقل عن مليون برميل يوميا عن مستواها في 2018 عندما انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في عام 2015.

وأسعار النفط الآن منخفضة أكثر من 40 دولارا عن ذروتها التي وصلت إليها عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط عندما قفز برنت لفترة وجيزة إلى 139 دولارا للبرميل.

وتنتظر السوق أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق يوم الثلاثاء ومن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء. ويتوقع محللون انخفاضا صغيرا قدره 400 ألف برميل في مخزونات الخام.

تراجع مخزونات أوروبا من النفط

أظهرت بيانات من يورو أويل ستوك يوم الثلاثاء أن مخزونات الخام والمنتجات النفطية الأوروبية بلغت مليار برميل في يوليو تموز، بانخفاض قدره 0.6 بالمئة عن الشهر السابق و6.3 بالمئة على أساس سنوي.



وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام الأوروبية الشهر الماضي بلغت 431.36 مليون برميل، منخفضة 0.7 بالمئة من يونيو حزيران و4.2 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت يورو أويل ستوك إن مخزونات البنزين الأوروبية في يوليو تموز بلغت 110.84 مليون برميل، منخفضة 0.6 بالمئة على أساس شهري لكنها مرتفعة 9.7 بالمئة على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أن استهلاك مصافي التكرير الأوروبية للخام بلغ 9.499 مليون برميل يوميا في يوليو تموز، منخفضا 0.3 بالمئة من يونيو حزيران لكنه مرتفع 4.1 بالمئة على أساس سنوي.

ووصلت الأسبوع الماضي ناقلة محملة بالنفط الأميركي الثقيل إلى ميناء Rostock الألماني للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك في إطار سعي برلين للاستغناء عن الخام الروسي.

ووفقًا لبيانات صادرة عن Refinitiv ship Tracking لتعقب السفن، فإن ناقلة محملة بشحنة قدرها 570 ألف برميل من النفط الثقيل انطلقت من ساحل ولاية "لويزيانا" الأمريكية وأفرغت شحنتها في ميناء Rostock الألماني في الثالث من أغسطس آب.

هذا، وتخطط دول الاتحاد الأوروبي لحظر شبه كامل للنفط الروسي تدريجيًا بحلول نهاية العام الجاري.

كانت الولايات المتحدة قد صدرت 3 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام في العام الماضي، لكن ألمانيا استوردت فقط 77 ألف برميل يوميًا.

ارتفاع أسعار النفط



ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، وقبيل صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

ووفقًا لمشغل خطوط الغاز الروسية “ترانسنفت” توقفت تدفقات الخام الروسي عبر أوكرانيا إلى المجر وسلوفاكيا والتشيك الأسبوع الماضي، بعدما حالت العقوبات دون دفع رسوم العبور.

وقدم الاتحاد الأوروبي مساء الإثنين نصًا نهائيًا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وفي انتظار موافقات من واشنطن وطهران.

وحسبما نقلت “رويترز”، قال فيفيك دار المحلل لدى “كومنولث بنك” في مذكرة: في حين أن التفاصيل حول توقيت استئناف صادرات النفط الإيرانية تظل غير مؤكدة حتى إذا تم إحياء الاتفاق، إلا أن هناك بالتأكيد مجالا لزيادة صادرات النفط بسرعة نسبيًا.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم توقعاتها قصيرة المدى لسوق الطاقة، على أن تصدر “أوبك” ووكالة الطاقة الدولية تقاريرهما الخميس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 1.40% أو بقيمة 1.35 دولار إلى 98.00 دولار للبرميل، في تمام الساعة 01:52 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم سبتمبر 1.31% أو 1.19 دولار إلى 90.81 دولار للبرميل.