حصاد الـ "توك شو".. طريقة التسجيل لتظلمات الثانوية العامة وبشرى سارة من التموين

شهدت مصرر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، موعد انتهاء خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، ووزير التموين يزف بشرى سارة بشأن البيض، فضلا عن كشف تفاصيل التسجيل بالموقع الإلكتروني لتظلمات الثانوية العامة.

وزير التموين يزف بشرى سارة

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية إن الوزارة تعاونت مع منتجي البيض بحيث نحصل على كرتونة البيض بـ 54 و59 جنيها، لافتا إلى أنه تم إتاحة سعر البيض في محافظة بني سويف بـ 52 جنيها.

وأضاف "المصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن التعاون هو أساس التدخل الواقعي بطريقة تجارية منضبطة.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن هناك تعاون مستمر مع منتجي البيض لتوفيره بأقل سعر للمستهلك.

موعد انتهاء خطة ترشيد استهلاك الكهرباء

قال الدكتور نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه اعتبارا من السبت المقبل تشديد إجراءات التطبيق على إغلاق المحلات التجارية 11 مساء، مشيرا إلى أن يجب إيضا ضبط أجهزة التكييف المركزية إلى 25 درجة مئوية في المولات.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة ببرنامج من مصر مع الإعلامي عمرو خليل المذاع على قناة cbcأن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء مستمرة ما دام استدعت الحاجة، وطالما هناك ظروف صعبة يمر بها العالم، وكذلك مصر.

ما دام الأزمة الأوكرانية مستمرة بكل تداعياتها، فنحن مطالبون بالترشيد

وأوضح: " ما دام الأزمة الأوكرانية مستمرة بكل تداعياتها، فنحن مطالبون بالترشيد، معقبا: "الترشيد مطلوب وقت الرخاء والأزمة".

ولفت إلى أن زيادة أسعار الكهرباء ستكون في يناير 2023، وهذا موعدها الطبيعي بعيدا عن قرارات ترشيد استهلاك الكهرباء

التسجيل بالموقع الإلكتروني لتظلمات الثانوية العامة

كشف رمضان محمد، مدير المركز القومي للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، تفاصيل التسجيل على الموقع الإلكتروني للتظلمات في الثانوية العامة.

ورد "محمد" في حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الثلاثاء على بعض الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم التمكن في الدخول إلى الموقع.

وقال "لو دخلت على الموقع ومعرفتش ده لأنك لم تسدد الرسوم المقررة أولًا وهي بواقع 300 جنيهًا لكل مادة لا بد من تسديدها قبل الدخول على الموقع ويتم الدفع بالرقم القومي حتى يسمع ذلك في قاعدة بيانات الوزارة".

واستطرد "لو دفعت رسوم 5 مواد تقدر تحدد وتختار لو اختار أكثر من 5 مواد اللي دفع رسومهم مش هيقدر يعمل أكثرمن كده، وبعدها يسجل المواد ويحفظ العملية".

وأردف "يتابع الموقع بعدها الذي يعطيه رسالة تحدد الموعد بالساعة والمكان والقاعة دون الموبايل ومع ولي الأمر والبطاقة الشخصية تدخل القاعة هتلاقي مظروف فيه ورق البابل شيت وفيه نماذج الإجابة وتوزيعة الدرجات وورق مطبوع يكتب فيه ملاحظاته على كل مادة ويسلمه".

واستكمل "وتأتي لجان تقوم بفحص هذا الورق لو له درجات لو ليه درجات يقدر يسترد الـ300 جنيه إذا لم يكن له لا يسترد الرسوم"، مشيرًا إلى أنه حتى الآن هناك 40 ألف تظلم في مادة مع بداية فتح باب التظلمات وكان العام الماضي عدد المتقدمين وصل إلى 49 ألف ولم يحصل سوى 4 أو 5 طلاب على درجات وأي طالب له حق سيحصل عليه.

عائد توفير استهلاك الكهرباء على الدولة

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الكهرباء في مصر مدعومة دعم مزدوج؛ حيث إن تكلفة سعر الكيلو الوات 119 قرش، ولكن المواطن يدفع 48 أو 58 قرشا حسب الشريحة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر الكهرباء في مصر، بعشر سعره العالمي، ولولا دعم الدولة للكهرباء يصل سعره إلى 10 جنيهات.

وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى وزارة الكهرباء تحصل على الغاز بسعر 3 دولارات من وزارة البترول في حين أن سعره العالمي 30 دولارًا.

وأردف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن برامج الحماية الاجتماعية مهمة للوقوف بجانب المواطنين في ظل الظروف الحالية التي يمر العالم. ونوه متحدث الوزراء بأن 450 مليون دولار شهريا نستطيع الحصول عليها فى حالة توفير 15% من استهلاكنا للغاز.