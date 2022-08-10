رقم تاريخي غير مسبوق - الجزيري يتصدر قائمة الهدافين العرب بالدوري المصري

تصدر التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الزمالك قائمة أفضل المحترفين العرب تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري المصري الممتاز.

ونجح الزمالك في الفوز على مصر المقاصة بخمسة أهداف مقابل لاشئ، حيث شهد مهرجان أهداف الأبيض ثنائية للدولي التونسي سيف الدين الجزيري.

رقم تاريخي للتونسي سيف الدين الجزيري

ورفع الجزيري رصيده إلى 37 هدفًا متفوقا على المهاجم اليمني علي محسن نجم الزمالك السابق والذي سجل 35 هدفا.

وسجل الجزيري 37 هدفًا في الدوري بواقع 17 هدفًا مع فريقه السابق المقاولون العرب و13 هدفًا مع فريقه الحالي الزمالك و7 أهداف مع فريق طنطا.

ترتيب الهدافين العرب في الدوري المصري كالآتي:

1- التونسي سيف الدين الجزيري - 37 هدف (المقاولون والزمالك وطنطا)



2- اليمني علي محسن - 35 هدف (الزمالك)



3- السوداني عمر النور - 31 هدف (الزمالك)



4- التونسي علي معلول - 27 هدف (الأهلي)



5- المغربي وليد أزارو - 26 هدف (الأهلي)



6- المغربي أشرف بن شرقي - 26 هدف (الزمالك)