اسعار الدولار اليوم الأربعاء 10 اغسطس 2022

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري ارتفاع خلال تعاملات الأسبوع بالبنوك المصرية، ليستقر في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصرف ابو ظبي الاسلامي إلى 19.15 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، وزاد سعر الدولار إلى 19.15 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

اسعار الدولار اليوم

وبلغ سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي 19.09 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

ولدى البنك الأهلي بلغ الدولار 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 19.15 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي CIB فقد استقر عند 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع،محافظا بذلك على مكاسبه.

سعر اليورو الأوروبى اليوم



وصعد سعر اليورو اليوم لدى البنك المركزي المصري إلى 19.54 جنيه للشراء، و19.63 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي.

فيما صعد سعر شراء اليورو اليوم في البنك الأهلي إلى 19.46 جنيه، وهبط سعر البيع إلى 19.63 جنيه، وفي بنك مصر سجل اليورو 19.46 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع.

ولدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، بلغ اليورو 19.48 جنيه للشراء، و 19.64 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم



استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.86 جنيه للشراء، 23.10 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري 22.73 جنيه للشراء و22.90 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي، سجل الإسترليني 22.68 جنيه للشراء و22.87 جنيه للبيع، وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني 22.61 جنيه للشراء و22.75 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم:



بلغ سعر صرف الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، 5.02 للشراء، و5.04 للبيع، وذلك بالبنك الأهلي المصري، وهو من أكبر البنوك الحكومية في مصر.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

أظهرت مؤشرات التداول ببنك مصر، وهو أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر، وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

أما في البنك التجاري الدولي «CIB»، وهو أحد أكبر البنوك الخاصة، فوصل سعر الريال السعودي إلى 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

أظهرت مؤشرات التداول ببنك المصرف المتحد، وصول الريال السعودي إلى سعر 4.87 للشراء، و5.05 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية، بلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 5.006 للشراء، و5.047 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر 5.04 للشراء، و5.047 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي

في البنك العربي الأفريقي الدولي، بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.9013 للشراء، و5.0658 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري QNB

أما في البنك الأهلي القطري QNB، فوصل سعر الريال السعودي إلى 4.9868 للشراء، و5.0486 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس، فسجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، سعر 5.002 للشراء، 5.051 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك إيجي بنك EGBANK

في بنك إيجي بنك EGBANK، وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، 5.013 جنيه للشراء، و5.048 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

أما في بنك الكويت الوطني NBK، فسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه، 4.89 للشراء، و5.05 للبيع.